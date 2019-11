Pavel neskrývá ani více než dva měsíce po tragédii smutek a rozčarování. Brutální čin nedokáže pochopit. Protože s přítelkyní a dcerkou bydlí v podnájmu, Kayrona tehdy neměl u sebe, půjčit ho sestře. Považuje to za osudovou chybu.

„Kayrona jsem piplal od štěněte. Říkali mi, že je to pitbul a že ho nezvládnu. Ale byl to perfektní parťák, měl rád děti,“ neskrývá Pavel slzy v očích.

Policie vyšetřuje

Případ, který vyšetřuje policie, má bohužel nádech hororu. Partička si opatřila benzín na místní pumpě a vydala se k domku. Čtveřici psů brutálně ztýrala a potom nechala napospas plamenům. Kayron podle Pavla bojoval o svůj život do poslední chvíle. „Měl posekané packy, rozpárali ho, ale dokázal se dostat ven. Bojoval o svůj život do poslední chvíle,“ tvrdí Pavel.

Ohořelá tělíčka poslala policie na pitvu, ta má potvrdit, že byli psi vystaveni týrání. „Vyslýcháme okruh osob, které mají k objektu z minulosti vztah,“ uvedl před několika týdny policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Událost vyvolala na sociálních sítích pobouření. Pavel tvrdí, že někteří aktéři z feťácké skupiny se svým bestiálním činem v Adamově a okolí netají. „Jsou natolik otrlí, že o tom vykládají po místních hospodách,“ tvrdí Pavel.

Svému čtyřnohému parťákovi udělal hrob, tak silné pouto mezi nimi bylo. Na to, že by si obstaral nového psa, nemá zatím ani pomyšlení. „Je to pořád čerstvé a bolestivé. Nejhorší je, že moje tříletá dcera se po něm pořád ptá. Co jí mám říct,“ ptá se sám sebe mladý muž.

