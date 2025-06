Co stálo za leteckou katastrofou v Indii? Záhadu by mohl objasnit detail ve výpovědi jediného přeživšího

Viswashkumar Kumar Ramesh je jediným přeživším katastrofální nehody letadla v indickém městě Ámdábád. Drobný detail z jeho výpovědi by podle expertů mohl objasnit příčinu celé tragédie. Na palubě zahynulo nejméně 240 lidí, další oběti jsou z řad obyvatel domů, na které letadlo spadlo.

Letadlo společnosti Air India se zřítilo jen pár minut po startu na hustě osídlenou oblast. Mělo namířeno do Londýna. Nehodu přežil jediný člověk na palubě, zemřelo minimálně 240 lidí, počet obětí však stále není přesně jasný. Nehoda vešla do historie jako jedna z nejtragičtějších leteckých katastrof a také jako první havárie letadla Boeing 787.

Výpověď jediného přeživšího by do příčin příšerné katastrofy mohla vnést světlo. Všiml si totiž jednoho drobného, avšak zásadního detailu. „Když letadlo vzlétlo, po pár minutách mi přišlo jako zaseknuté ve vzduchu. Z ničeho nic začala blikat světýlka, bíle a zeleně,“ popsal deníku Daily Star. „Letadlo vůbec nenabíralo výšku a chvíli jen plachtilo, než naletělo do budovy a vybuchlo,“ dodal.

Detail o blikajících světýlkách by podle expertů mohl ukazovat na chybu s elektronickou výbavou letadla. To by mohly podpořit i výpovědi cestujících z předchozího dne, kterým nefungovaly zabudované obrazovky. Teorii však potvrdí nebo vyvrátí až závěr vyšetřování, které se po nehodě rozjelo.

Indický ministr dopravy Ram Mohan Naidu Kinjarapu na sociálních sítích oznámil, že se podařilo najít černou skříňku letadla. Z jejích dat by mohla být příčina havárie zřejmá.