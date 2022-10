První majitel ji zavřel do kotce, druhý ji nezvládl. Najde Mejzi konečně správného pána?

Mejzi za svůj krátký život nic moc pěkného nezažila. Šla z ruky do ruky. První majitel, který ji měl pouze v kotci, ji daroval. „Dal ji jinému pánovi, který si myslel, že ji zvládne. Bohužel, ani on jí ale nedal to, co belgický ovčák malinois potřebuje, tedy hodně vyžití a aktivit. I on se jínakonec vzdal a předal ji naší dočaskářce,“ řekla Lenka Krbcová ze spolku Pes nejvěrnější přítel, který má nyní Mejzi ve své péči.

Mejzi je ke svému člověku trochu majetnická, měla by být proto v nové rodině zvířecím jedináčkem | Jana Ulrichová

Potřebuje výcvik

Belgický ovčák je specifický, když nemá dostatek aktivity, nudí se. „Vymýšlí blbiny, a to je pak velký průšvih. Může se stát, že místo sedačky najdete doma rozervaný nábytek,“ uvedla Lenka s tím, že to je i případ Mejzi. „Je to tryskomyš, se kterou se musí pracovat. V dočasné péči už zvládla základní povely, zkoušeli jsme ji na rukáv. Je potřeba s ní cvičit, chodit s ní na obrany, pak bude úplně šťastná,“ dodala.

Mejzi je krásná kříženka belgického ovčáka malinois | Jana Ulrichová

Je zvyklá na kotec

Mejzy by byla vhodná pro člověka, který má s belgickými ovčáky už zkušenosti. Je mladá, má potenciál k tomu se učit, hodila by se i do strážní služby. „Je to jeden z mála psů, u kterého bychom v případě adopce akceptovali kotec. Je na něj zvyklá, pobyt uvnitř domu nezvládá,“ řekla Lenka Krbcová s tím, že kotec ale musí být na zahradě u domu tak, aby byla Mejzi stále v kontaktu s majitelem. „Majitel se jí musí věnovat, nesmí tam být zavřená dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu,“ zdůraznila.

Může k větším dětem

Mejzi není agresívní, v přítomnosti svého pána je ale majetnická, proto by bylo nejlepší, kdyby byla v nové rodině zvířecím jedináčkem. S dětmi Mejzi nemá problém. „Doporučujeme ji ale spíše ke starším dětem, protože s ohledem na její temperament se může stát, že menší děti by mohla porazit nebo škrábnout,“ vysvětlila Lenka.

Mejzi je krásná kříženka belgického ovčáka malinois | Jana Ulrichová

Volejte dočaskářku

Mejzi je naprosto zdravá fenka, je kastrovaná, očkovaná, odčervená a čipovaná, takže do adopce může odejít okamžitě. Zájemci o ni ale musí počítat s tím, že spolek se bude zajímat o to, kam půjde, a v místě bydliště si udělá předadopční kontrolu. Zájemci o Mejzi mohou kontaktovat její dočaskářku Michaelu Zezulákovou telefonicky na čísle 776 881 772.