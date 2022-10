Pět let buduje spolek Dogsy azyl pro opuštěné psy a kočky. Zvířat přibývá, peníze na dostavbu ale chybí

Spolek původně fungoval jen na bázi dočasných péčí. Nalezených psů však postupem doby přibývalo a kapacity v rodinách už najednou nestačily. „Rozhodli jsme se proto zakoupit pozemek s hospodářskou budovou a začít budovat vlastní útulek,“ řekla majitelka útulku Veronika Slavíková.

V útulku je 22 kotců | Jana Ulrichová

Místo ovcí psi

Reportérky Blesk tlapek v té době spolek navštívily. Na místě, kde teď stojí kotce s výběhy, nebylo ještě nic, jen oplocení, kde se pásly ovce a kozy. „Teď už tu máme dvacet dva kotců, které teď máme plně obsazené, a začínáme se věnovat vnitřním úpravám budovy. Tam nás ještě čeká spousta práce,“ popsala Veronika.

Takhle to v útulku vypadalo v listopadu roku 2018, kdy jej Blesk tlapky navštívily poprvé | Jana Ulrichová

Karanténa s ošetřovnou

V bývalé hospodářské budově chystají členové spolku potřebné zázemí pro fungování útulku. „Budeme tam mít karanténu s ošetřovnou pro zvířata, místo, kde můžeme zvířata koupat a pečovat o ně. Budou tam také vnitřní kotce pro malé nebo nemocné psy, kteří nemohou být v zimě venku, a příjmovou místnost,“ vyjmenovala Veronika s tím, že chybět nebude ani šatna, toalety a sklad krmení.

Fungují díky darům

Dotaz, kolik peněz do stavby útulku spolek investoval, odbyla Veronika mávnutím ruky. „Když jsme se dostali na částku čtyři sta tisíc korun, přestali jsme to počítat. Jsou to velké částky, ta budova byla ruina. Jsme soukromý útulek odkázaný na dary. Fungujeme jen díky nim,“ řekla majitelka útulku s tím, že z peněz od dárců přitom financují i veterinární péči a krmení pro své svěřence. „Snažíme se proto dělat i vlastní akce, například benefiční ples. To jsou veškeré naše příjmy, z toho táhneme celý provoz,“ dodala.

Spolek buduje útulek už pět let | Jana Ulrichová

Odložení „covidoví“ psi

Spolek se ročně postará o 150 až 200 psů a 50 koček, do péče ale přijímá i ostatní zvířata. Na to, aby jeho členové útulek dostavěli a byli plně provozuschopní, potřebují ještě zhruba 700 000 korun. Doba však jejich snažení nepřeje. „Momentálně máme plno. Lidé se teď hodně zbavují psů, které si pořídili v době covidu a teď už je nechtějí, z různých důvodů včetně ekonomických. Jsou to psi v nejhorším věku, v pubertě, nesocializovaní, divocí, nezvladatelní,“ popsala Veronika.

Ročně projde útulkem na 200 psů | Jana Ulrichová

Jak pomoci?

Spolku by v této době nejvíce pomohly finanční dary. „Pomůže nám i sebemenší příspěvek. Jsme ale vděční za cokoli, za krmení pro zvířata, za fyzickou pomoc i za vyvenčení pejsků,“ řekla Veronika. Zájemci, kteří se chtěli dobrovolníkům ze spolku Dogsy přispět a pomoci, najdou potřebné informace ZDE na jejich webu.