Zvířecí ombudsman bude hájit práva zvířat. Pomoc nabízí veřejnosti a zvířecím záchranářům

Pomáhat všem zvířatům, která se stanou obětí týrání, špatného zacházení nebo se ocitnou v nouzi, to je hlavní cíl neziskové organizace Zvířecí ombudsman, již se svými spolupracovníky založil europoslanec Jiří Pospíšil. Podpořila ho i herečka Eva Holubová, která chce být aktivním členem spolku.

Myšlenkou na zřízení Zvířecího ombudsmana se europoslanec zabýval už několik let. „V průběhu posledních tří let se na mě začalo obracet čím dál tím větší množství lidí s různými podněty týkajícími se možného týrání nebo špatného zacházení se zvířaty, ale i se situacemi, kdy se zvířata stala obětí nezájmu lidí, a pomalosti nebo úplné nečinnosti úřadů,“ řekl.

Tvářemi spolku Zvířecí ombudsman jsou patronka Eva Holubová a europoslanec Jiří Pospíšil, který projekt inicioval | Jana Ulrichová

Případy se valily

Netajil se tím, že byl množstvím těchto případů zaskočen. „Snažil jsem se těmto případům v rámci svých možností věnovat, bylo jich ale tolik a bylo to tak časově náročné, že jsem došel k názoru, že je potřeba věnovat se jim naplno,“ vysvětlil, proč neziskovou organizaci založil.

Spolupracovníci Jiřího Pospíšila se už dříve podíleli například na záchraně těchto dvou fenek, které zůstaly po smrti majitele opuštěné v těžko přístupné chatě | Jana Ulrichová

Pomohou ostatním

Na Zvířecího ombudsmana se může obrátit kdokoli z veřejnosti, pomáhat ale bude i záchranným spolkům. „Sami žádný útulek neprovozujeme, budeme se ale pokoušet poskytovat těm stávajícím právní pomoc například při odebrání zvířete. Stává se, že úředník rozhoduje podle zákona a zvíře zatím trpí,“ uvedl. Jako příklad uvedl i dědická řízení, která se často vlečou roky a zvíře je do jejich dořešení někde zavřené.

Dohled na jatkách

Spolek Jiřího Pospíšila se bude zabývat i změnami v legislativě, například u chovu hospodářských zvířat. „Chtěli bychom uzákonit větší dozor a dohled nad fungováním jatek. Trápí nás to, jak se chováme k hospodářským zvířatům, a to od klecových chovů až po zacházení s kravami či prasaty,“ uvedl s tím, že zasadit se chtějí i za zákaz chovu psů na řetězech a zaměří se i na pokusná zvířata. „Jestliže si říkáme páni tvorstva, musíme se také o to tvorstvo starat a ne s k němu chovat jako k otrokům nebo věcem,“ dodala Eva Holubová, která je patronkou projektu.

Eva Holubová uvedla, že je to pro ni čest, být součástí Zvířecího ombudsmana | Jana Ulrichová

Pište podněty

Jiří Pospíšil i Eva Holubová vyzvali veřejnost, ať se neváhá obrátit na ně s konkrétními případy podezření na týrání zvířat, s nimiž si nevědí rady nebo kde úřady nekonají. Spolek Zvířecí ombudsman lze kontaktovat písemně emailem info@zvireciombudsman.cz, nebo lze psát přímo Evě Holubové prostřednícím jejího instagramového profilu. Všechny potřebné informace najdou zájemci na webu https://zvireciombudsman.cz/