Nevydařená adopce stála Gomeze málem život. Zbídačený buldok se zotavuje na klinice

Gomeze si adoptovala Alena Daslíková z Milovic. „Vypadalo to, že bude mít dobrý domov. Zhruba po roce jsme ale zjistili, že je všechno jinak,“ řekla zakladatelka spolku Francouzské potěšení Milena Sadílková s tím, že Gomez skončil u další ženy, a to Lucie Landové v Praze. Byl tam údajně na hlídání, protože původní adoptivní rodina odjela na dovolenou. „Dodatečně jsme ale dozvěděli, že byl v rozporu s adoptivní smlouvou prodán, a že je ve velmi špatném stavu,“ řekla Milena.

V takovémto stavu se Gomez spolku vrátil | Francouzské potěšení z. s.

Vyhublý, zlomený

Zástupci spolku byli v šoku, když Gomeze přebírali zpět do své péče. Psychicky naprosto zlomené, na kost vyhublé zvíře, kterému vystupovala žebra z těla, odvezli rovnou na veterinární kliniku Zbraslav, se kterou spolek dlouhodobě spolupracuje. Je tam hospitalizováno doteď. „Byl velice vyhublý. Vážil patnáct kilogramů, měl by přitom mít minimálně dvacet šest kilogramů,“ řekla Jitka Šimlová, veterinární sestra, která o něj na klinice pečuje. Dodala, že základní vyšetření naštěstí neukázala žádné závažné zdravotní problémy.

Veterinární sestřička Jitka Šimlová si s Gomezem rozumí | Jana Ulrichová

Na zvířata útočí

To, že během tří let prošel Gomez čtyřmi rodinami, přitom poslední rok byl zřejmě zavřený bez venčení, poznamenalo ale jeho duši. I když je k lidem velmi přátelský, nenese jiná zvířata, na všechna okamžitě útočí. „Startuje po fenách, startuje po psech, startuje po všem, co je živé,“ řekla Milena Sadílková a Jitka Šimlová jeji slova potvrdila. „Jiná zvířata nezvládá. Vypadá to, že se brání. Nevíme, jaký má důvod, je to ale zřejmě ze strachu,“ řekla.

Jako jedináček

Spolek přesto doufá, že se podaří najít pro Gomeze dočasnou péči, kde by se zklidnil. Zatím s ním jedna z jeho členek dochází na cvičiště, kde se ho pokouší socializovat. Podle Jitky Šimlové se s ním pracovat dá, bude to ale běh na dlouhou trať. „Pokud bude v rodině jako jediné zvíře, stane se milujícím psem, který za pamlsek a pohlazení udělá cokoli. Na procházkách je ale třeba být neustále obezřetný,“ řekla.

Na vycházkách je třeba obezřetnost, protože jiná zvířata Gomez nesnáší. Útočí na ně | Jana Ulrichová

Má ještě šanci?

Spolek proto hledá pro Gomeze trvalou dočasnou péči nebo domov, kde by byl zvířecím jedináčkem. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, musí počítat s tím, že jeho socializace zabere hodně času. Pokud se mu ale budou dostatečně věnovat a dají mu najevo svou lásku, získají v něm nakonec skvělého parťáka. Zájemci, kteří by to s ním chtěli zkusit, mohou kontaktovat spolek telefonicky na čísle 602 741 775.