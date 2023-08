Skrytá hrozba na dovolené: Na tuhle virovou infekci není lék. Hrozí i v Turecku či Bulharsku

Za skrytou hrozbu označují infektologové závažnou virovou infekci, na kterou neexistuje lék. Ačkoliv vzteklina se v Česku nevyskytuje, nakazit se můžete ve 150 zemích světa, včetně Slovenska nebo Polska. Vzteklina se vyskytuje i v oblíbených destinacích Čechů, jako je Turecko či Bulharsko. MUDr. Milan Trojánek Blesk zprávám řekl, že vzteklina je skoro vždy smrtelná. Jak nákaze předcházet? A co udělat, pokud nejste očkovaní a v zahraničí vás poraní nějaké zvíře?

Vzteklina je smrtelné virové onemocnění, které se přenáší kousnutím od nakaženého zvířete. Virus, který se nachází v jeho slinách, se následně ranou dostane do nervových zakončení a odtud do mozku.

K nákaze může dojít i pouhým poškrábáním či kontaminací sliznic. Celosvětově k nákaze dochází nejčastěji po pokousání psem, avšak nemoc mohou přenášet i kočky, opice a řada jiných savců. Nakazit se můžete dokonce i v Evropě, přičemž mezi riziková zvířata patří divoce žijící savci, jako například lišky, jezevci či netopýři.

Rizikové země: Turecko, Bulharsko a další

Nemoc, která se vyskytuje na všech kontinentech kromě Antarktidy, je v současné době nejrozšířenější v jižní a jihovýchodní Asii a subsaharské Africe. Ačkoli se v České republice vzteklina nevyskytuje, případy nákazy u divoce žijících zvířat byly prokázány v sousedním Slovensku a Polsku.

Rizikovou zemí je dlouhodobě i turisty oblíbené Turecko, kde jsou pozitivní nálezy hlášeny prakticky z celého území. Vzteklina se nachází i v dalších vyhledávaných prázdninových destinacích, jako je Bulharsko, Makedonie, ale i Řecko v oblasti hranic. Před cestou do zahraničí je proto vhodné ověřit si výskyt vztekliny v dané zemi, například na mapě, kterou pravidelně aktualizuje Světová zdravotnická organizace.

Inkubační doba i několik let po nákaze

První příznaky vztekliny mohou připomínat chřipku. Infekce se projevuje bolestmi hlavy, zvýšenou teplotou či horečkou. „Virus napadá centrální nervový systém a vyvolává akutní zánět mozku. Mezi další symptomy patří celkový neklid, rozrušenost, agresivita, případně v pozdější fázi obtíže při polykání nebo dýchání či tzv. hydrofobie, kdy pacienti nesnesou zvuk tekoucí vody nebo jen pohled na ni,“ říká MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol.

A dodává: „Příznaky se nejčastěji objeví během 3 až 8 týdnů od kousnutí, ale inkubační doba může trvat od 5 dnů do několika měsíců či dokonce let po nákaze. Jakmile se však příznaky objeví, víme, že pacient nemá šanci na přežití, onemocnění se nedá léčit. Současná medicína může pouze zmírnit příznaky nákazy.“ Ročně vzteklině podlehne po celém světě téměř 60 000 lidí.

Co dělat, když vás kousne zvíře?

„Po poranění zvířetem v rizikové zemi je nutné ránu alespoň 15 minut omývat mýdlem a čistou vodou, poté ji vydezinfikovat a neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, i když zvíře nevypadalo nemocně nebo kousnutí nebylo vážné,“ radí MUDr. Veronika Jegorova z Centra cestovní medicíny FN Motol.

Neexistuje totiž žádný způsob, jak ověřit, zda se virus do těla skutečně dostal. Navíc často není možné zjistit, zda bylo zvíře opravdu nakaženo, zejména v případě divokých zvířat, jako jsou opice nebo netopýři. Jakmile se objeví první klinické příznaky onemocnění, je na jakoukoli léčbu už pozdě.

„Při kousnutí nebo škrábnutí divokým zvířetem je nezbytné podání profylaktické vakcíny, která se aplikuje v 5 dávkách. Kromě toho se také zahajuje léčba imunoglobulinem, který pomáhá zabránit šíření viru v těle. Imunoglobulin ale není dostupný ve všech zemích, chybí zejména ve vzdálených a exotických destinacích. Pokud místní lékař nebo nemocnice nemůže pomoci, je nutné neprodleně vycestovat za lékařskou péčí do své země nebo jiné oblasti,“ upozorňuje MUDr. Veronika Jegorova.

Poranění zvířetem nepodceňujte - nikdy

MUDr. Trojánek radí, abyste žádné poranění zvířetem v zemi, kde se vzteklina vyskytuje, nepodceňovali.

„Mohou vám říci, že tato opice tu již žije dlouho, tento pes se v okolí hotelu pohybuje delší dobu a nic mu není, ale pokud není jednoznačně vyloučené veterinářem, že zvíře vzteklinu nemá, tak se musí k pacientovi přistupovat tak, že zvíře, které ho poranilo, může vzteklinu mít. Je to právě proto, protože tato infekce je zkrátka smrtelná ve všech případech. Možná byly na světě popsány asi dva či tři případy, kdy byl člověk zachráněn, ale to je málo,“ řekl Blesk Zprávám Trojánek.

70 tisíc za léčbu

Je třeba také počítat s tím, že léčba v zahraničí může pobyt velmi prodražit – náklady na toto ošetření se například v Thajsku pohybují kolem 70 000 Kč. Pokud je cestovatel naočkovaný před cestou a dojde k poranění, riziko nákazy je významně sníženo, a proto není vyžadováno podání imunoglobulinu. Lékaři již jen pro jistotu podávají dvě dávky vakcíny.

Nejúčinnější ochrana? Očkování

Cestovatelé se před vzteklinou mohou chránit vakcinací. „Lidem, kteří často a pravidelně navštěvují exotické země, jednoznačně doporučujeme preventivní očkování proti vzteklině. K tomuto očkování však mezi veřejností panuje určitá nedůvěra. Často se mě někteří starší cestovatelé ptají, zda se vakcína stále aplikuje do břicha, jako se dělo v případě původních vakcín užívaných v minulosti. Moderní vakcíny jsou připravené jiným způsobem, aplikují se standardně do svalů v oblasti ramene, jsou bezpečné a velmi dobře snášené,“ přibližuje MUDr. Trojánek, a dále vysvětluje, že během 4týdenního pobytu v zahraničí je riziko poranění, které může být spojeno s přenosem vztekliny a vyžaduje odborné ošetření, asi 0,5-1 %. To je výrazně více než u jiných infekcí, proti kterým se cestovatelé běžně očkují.

Kdo by se měl nechat očkovat?

Očkování proti vzteklině sice nepatří mezi povinné, ale doporučuje se všem, u nichž se předpokládá možný kontakt s divokými a domácími zvířaty, tedy biologům, veterinářům, jeskyňářům (speleologům) nebo turistům-batůžkářům. Před cestou se obvykle aplikují 3 dávky vakcíny v intervalech 7 a 21 dní. Po roce následuje čtvrtá dávka a poté přeočkování po 5 letech. Podle nového doporučení Světové zdravotnické organizace by pro základní očkování postačily jen dvě dávky namísto dřívějších tří, což by proces očkování významně usnadnilo. Toto schéma je standardně užíváno například v Austrálii či USA.

MUDr. Trojánek dodává, že v ambulanci se jedná o jednu z nejčastějších konzultací. „Mnoho cestovatelů přijde, že je v tropech škrábla či kousla opice nebo pes a mají strach,“ vysvětluje Trojánek. V takovém případě jsou pacienti vyšetření a očkováni.

Je třeba se v Česku obávat vztekliny?

V Česku se vzteklina nevyskytuje. „Pokud by vás ovšem poranil netopýr, měli byste se raději obrátit na lékaře,“ upozornil Trojánek.