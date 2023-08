Chlapce (13) při bouři na Olomoucku zasáhl výboj: Skončil v bezvědomí!

Zraněného chlapce po zásahu bleskem přepravil do nemocnice vrtulník. (Autor: Blesk, ZZS Olomouckého kraje)

Dramatickou záchranu třináctiletého chlapce mají za sebou olomoučtí hasiči a zdravotníci. Při bouřce na konci července do něj udeřil blesk! Chlapec skončil v bezvědomí, probíhala u něj resuscitace. Následně byl letecky transportován do nemocnice, ze které byl po deseti dnech propuštěn.

Východ republiky zasáhly 24. července silné bouřky. Při jedné z nich zasáhl teprve třináctiletého chlapce na táboře u Velkého Újezdu blesk. Na místo okamžitě vyjela záchranná služba, policie, hasiči a vzlétl také záchranářský vrtulník.

Mezi prvními na místě byla i dobrovolná jednotka ze zmíněné obce nedaleko Olomouce. „Přišel jsem domů z práce a hned nás vyhoukali. Rychle jsem běžel na zbrojnici. V tu chvíli jsme z hlášení věděli, že jde o čas, takže jsem už během cesty zjišťoval podrobnosti, abychom mohli na místě co nejrychleji pomoci,“ popisuje začátek akce dobrovolný hasič Jan Polcer, který mimo to pracuje u olomouckých profesionálních hasičů jako velitel.

Boj o život

Když se svými kolegy dorazil na místo, chlapec ležel u velkého stanu a ostatní u něj prováděli laickou resuscitaci. „My jsme ji ihned převzali, nasadili jsme AED. Poté jsme se řídili pokyny z přístroje, střídali jsme se při resuscitaci až do příjezdu profesionální jednotky a záchranářů ZZS, které jsme v hůře přístupném terénu navigovali, aby místo nalezli co nejrychleji,“ vypráví, jak společně zasahovali.

Záchranná služba měla tou dobou „vyjeté“ posádky na jiných zásazích, vrtulník po předání jiného pacienta okamžitě směřoval pro chlapce. „Využili jsme hlavně pomoci dobrovolných hasičů s AED. Resuscitace byla naštěstí úspěšná a následně jsme chlapce transportovali na specializované oddělení ostravské nemocnice. Dnes je hoch bez jakýchkoliv následků,“ popsala Blesku mluvčí záchranářů Lucie Mikisková. Událost si vyžádala ještě dva lehce zraněné.

Tatínek přišel poděkovat

Zraněný táborník byl z nemocnice propuštěn po asi deseti dnech od úderu bleskem. „Včasné zahájení dýchání z úst do úst a velmi rychlé a přesné použití externího defibrilátoru určitě mělo vliv na to, že chlapec vyvázl bez trvalých následků. Za to si všichni zasahující laici zaslouží určitě poděkování,“ dodal lékař Martin Kutěj, který v ten den na místě zasahoval.

„Nedávno nás kontaktoval tatínek chlapce s poděkováním, takže jsem věděl, že zásah měl šťastný konec. Velmi nás to potěšilo. Jsem rád, že jsme spolu s kolegy mohli být součástí záchranného řetězce a pomoci,“ dodal hasič Jan Polcar.