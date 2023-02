Dívka (17) si sedla do Berounky pod jez a plakala: Zachránil ji duchapřítomný muž

Teprve 17letá dívka se v Dobřichovicích pokusila o sebevraždu. Sedla si do řeky pod jez, plakala a čekala. Měla štěstí, že kolem šel zrovna duchapřítomný muž a z vody ji vytáhl. Záchranáři ji poté převezli do nemocnice. Téhož dne měla mít podle zjištění Blesku sebevražedné sklony ve škole a záchranná služba ji převezla do léčebny Bohnice, odtamtud ji ale záhy propustili.