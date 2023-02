Zavražděnou ženu našli v Chotěboři v křoví: Matku kojence měl udusit 25letý muž

Policie na Vysočině obvinila pětadvacetiletého muže z vraždy třicetileté ženy z Olomouckého kraje. Její tělo našli lidé v pátek ráno v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. Muži hrozí trest vězení od 10 do 18 let vězení. K činu se přiznal a je ve vazbě.

Žena byla podle policie udušená. K přesnému mechanismu její smrti ani k motivu vraždy nechtěli policisté s ohledem na další vyšetřování sdělovat bližší podrobnosti. Žena žila na Jesenicku. S obviněným mužem se zřejmě znala jen krátce. Předtím pobývala na jiných místech České republiky.

Byla matkou kojence, o kterého se starala babička. Muž dosud nebyl soudně trestaný, žena byla souzená za bagatelní trestnou činnost. O případu informoval novináře vedoucí odboru obecné kriminality krajské policie na Vysočině Pavel Kubiš.

Ženino tělo našli lidé v křoví ve Smetanově ulici v Chotěboři brzy ráno. "To místo pro nás bylo takové zarážející, protože poškozená ležela na místě, kde laickým pohledem si člověk řekne, že kdyby jí někdo ublížil, proč by ji odkládal zrovna na tomto místě, nebo proč by ji zabíjel zrovna tady, protože i tam se nabízela spousta lepších míst pro případnou úschovu těla," řekl Kubiš.

Bylo podle něho nutné co nejrychleji zjistit totožnost ženy, protože bylo zjevné, že se jí nedávno narodilo dítě. Policisté měli obavy, že je dítě někde bez péče. Proto zveřejnili ženinu fotografii obličeje i výrazného tetování. Veřejnost podle Kubiše zareagovala rychle, brzy bylo možné ověřit totožnost ženy i to, že její syn je u babičky.

Policie prověřila lidi žijící v okolí, kde mrtvou našli. "Snažili jsme se hovořit se všemi nájemníky, se všemi, kteří nám otevřeli. Sháněli jsme se i po pětadvacetiletém muži, který bydlel v jednom ze vchodů přímo před místem nálezu těla," řekl Kubiš. K muži podle něho zpočátku žádné stopy nevedly. "Zajímali jsme se o něj jako o desítky dalších osob," řekl Kubiš.

Muž podle něho následně potvrdil, že se s ženou znal, že byla v jeho bytě. Policistům ale řekl, že z něj v noci odešla. Druhý den u něho policisté udělali domovní prohlídku, jeho výpověď ověřovali na kamerových záznamech. "Ve večerních hodinách v sobotu se nám podařilo tu důkazní situaci nějakým způsobem zlomit nebo nasměrovat konkrétním způsobem. Potvrdilo se nám podezření vůči mladíkovi, kdy i z jeho strany došlo k doznání, že žena u něj doma byla a on ji tam usmrtil. Posléze tělo odnesl před dům, kde ho odložil do křoví," řekl Kubiš.

Policie podle dřívějších informací vyšetřovala loni na Vysočině čtyři činy klasifikované jako vraždy, jedna z nich byla dokonaná. Případ z Chotěboře je letošní první vraždou v kraji.