Lovčice na Hodonínsku se měly díky fašanku (masopustu) o víkendu veselit, mají ale tragickou koncovku. Dva muži se tam pustili do sporu, který vyústil v jejich smrt! Policie případ řeší jako vraždu a sebevraždu.

Podle informací Blesku došlo k tragédii v neděli večer. Starší z mužů si měl vzít zbraň a zazvonit u mladšího soka. Když mu otevřel, zastřelil ho. Následně se vrah vrátil domů a tam spáchal sebevraždu.



Nebyli příbuzní

„Ihned po nahlášení události se do pátrání po podezřelém zapojily desítky policistů. Zanedlouho se zjistilo, že po činu odjel zpět domů a následně spáchal sebevraždu. Na místě pracovali celou noc kriminalisté. Další nebezpečí nehrozí," ujistil mluvčí policie Pavel Šváb.



„Je to tragédie. Nevím, co se mezi nimi přesně stalo. Mohu jen říci, že oba byli obyvateli naší obce a nebyli v žádném příbuzenském vztahu,“ uvedl starosta Lovčic Václav Tvrdý (44, ČSSD).



Co bylo důvodem sporu, je předmětem spekulací. Podle některých mohla nenávist mezi nimi vyvolat spor o ženu.