Tomáše potkal rozzuřený boxer náhodou u garáží v brněnských Černovičkách. Muž se chystal před víkendovým rodinným výletem vyluxovat auto.

Zdivočelý boxer se na něj vrhl a umlátil ho takřka k smrti. Auto i s umírající obětí zapálil a dal se na útěk. „Při zakládání ohně musel přitom vědět, že mladíka čeká jistá smrt,“ řekl žalobce.

Vražedné běsnění primitiva v rauši

„Byl jsem pod vlivem drog. Bral jsem denně víckrát. Tehdy jsem si vzal trojnásobnou dávku pervitinu než obvykle,“ přiznal soudu neúspěšný profesionální boxer a zedník Alain B. Vůbec prý nevěděl, kam jel, havaroval u Holubic na polní cestě nedaleko kolejí.

„Uviděl jsem tam bernardýna a začal před ním utíkat. Dostal jsem se pak z Holubic do Brna,“ líčil soudkyni Dagmar Bordovské počátek svého běsnění boxer.

„U garáží v Černovičkách jsem už byl z dávky pervitinu úplně mimo realitu. Uviděl jsem dvě odstavené auta, říkal jsem si, že bych z nich odmontoval součástky, které by se daly prodat do bazaru nebo sběru. To byl jediný zdroj mých příjmů,“ uvedl boxer.

Železem do hlavy

Když začal páčit z odstaveného auta bočnici, slyšel přijíždět auto. Předstíral proto, že opravuje vlastní vůz. „Pána jsem ani neviděl, dělal jsem, že otvírám jedny z dveří. Natrefil jsem ale přímo na jeho garáž.

„Křičel na mě, že jsem zloděj a že vykrádám jeho garáž. Dal mi zezadu do hlavy, já mu ale podkopl nohy, strhl jej na zem a sedl si na něj. Pak přišel amok nebo co, najednou jsem měl v ruce železnou tyčku nebo klíč a ranami jsem ho trefoval do hlavy. Myslím, že byl brzy mrtvý. Záchvat si neumím vysvětlit. Měl jsem asi toxickou psychózu,“ popsal vraždu boxer.

„Vůbec nevím, proč jsem ho pak posadil do auta. Myslel jsem, že je už po smrti. Tak jsem auto zapálil. Co všechno jsem udělal, jsem zjistil až ze spisu,“ tvrdil boxer. „Stal se velký průser. Vím, že svého tříletého syna dlouho neuvidím,“ prohlásil.

Jeho hlas zněl klidně, svou oběť během půlhodinové řeči ani jednou nepolitoval. Litoval jen tržné rány na své noze, kterou si přivodil při přelézání plotu.

Zastavila ho až střelba

Zdrogovaný primitiv po vraždě Tomáše pokračoval v dalším běsnění. V nedalekém autobazaru přizabil další dva lidi, ukradl džíp a absolvoval šílenou honičku s policií. „Zastavily ho až varovné výstřely v Křenovicích,“ řekl policista Pavel Šváb.

Po nevinné oběti zůstala zlomená maminka, která navíc přišla krátce před tím i o manžela, a také snoubenka. V září měli mít s Tomášem svatbu.

Další čtyři dny "mimo"

Boxer se ještě čtyři dny po vraždě nacházel v takovém fyzickém a psychickém stavu, že mu nemohla policie sdělit obvinění. Boxer je obžalován kromě vraždy a loupeže také z výtržnictví, ublížení na zdraví, poškození cizí věci a neoprávněného užívání cizí věci. Hrozí mu doživotí.

Brutální vražda nevinného mladíka otřásla Brnem. „Ten kluk za nic nemohl. Pro každého by se rozdal. Byl tak hodný... A potká takovou mr*ku,“ uvedla na sociální síti dívka, která se znala s obětí krvavého činu už od základní školy.

Proces bude pokračovat ve čtvrtek výslechy znalců, psychiatrů a psychologů. „Byl to hodný kluk, ale pak si našel holku, co jela v pervitinu. Ona šla na léčení a on do toho spadl,“ řekl pro Blesk.cz krátce po činu známý boxera. „Pokud ale udělal to, co se říká, tak ať shnije v base. Je to zrůda,“ dodal.

VIDEO: Psychicky narušený lesní vrah se rozhodl vraždit po vzoru Olgy Hepnarové.

