V pátek 25. února došlo u Děčína k brutální vraždě teprve třináctiletého chlapce. Podle dřívějších informací ho měli vylákat do nedalekého lesa na kopci Chmelník jeho dva spolužáci (15 a 18). Následně mu měli dát na hlavu igelitový pytlík a umlátit ho.

Po chlapci ještě v pátek večer pátral policejní vrtulník s termovizí, dobrovolníci a policisté. Pátrání mělo bohužel smutný konec, chlapec byl nalezen mrtev. Netrvalo dlouho a kriminalisté měli už podezřelé – dva spolužáky.

Soud na ně později uvalil půlroční vazbu, kterou jde dvakrát prodloužit. „Důvody pro vzetí do vazby jsou ty, že by mohli uprchnout, skrývat se, nebo se dopustit další trestné činnosti,“ uvedla mluvčí soudu Martina Syrůčková.

Mimořádně brutální vražda otřásla celým Děčínem. ​„Ten chlapec zemřel brutální smrtí. To je to, co tady všechny zlomilo," popsala serveru TN.cz jedna z žen. Dodala, že všichni tři měli být kamarádi. Místní navíc zmiňují i „bestiální způsob vraždy“, drogy nebo dokonce i okultismus. Spolužáci zavražděného před školou, kam chodil, vytvořili pietní místo.