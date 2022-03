K vraždě došlo v pátek na kopci Chmelník v Děčíně, policistům se podezřelé mladíky (15 a 18) podařilo rychle dopadnout. V tu chvíli probíhalo již pátrání i po třináctiletém chlapci, který se měl stát obětí vraždy.

Do pátrání se zapojili policisté, kriminalisté, dobrovolníci, ale také policejní vrtulník s termovizí. Akce měla bohužel smutný konec, chlapce našli mrtvého. „Mohu potvrdit, že obětí se stala nezletilá osoba,“ potvrdil policejní mluvčí Daniel Vítek.

Školáka měli oba podezřelí z vraždy vylákat ven, poté mu na hlavu nasadit igelitový pytlík a následně ho umlátit k smrti. CNN Prima News dříve informovala, že tělo bylo schováno mezi větvemi. Zadrženími mají být podle informací Blesku chlapcovi spolužáci.

Kriminalisté požádali soud o vzetí dvou mladíků do vazby, ten jim vyšel vstříc. „Důvody pro vzetí do vazby jsou ty, že by mohli uprchnout, skrývat se, nebo se dopustit další trestné činnosti,“ uvedla mluvčí soudu Martina Syrůčková s tím, že délka vazby je pouze šest měsíců a může se dvakrát prodloužit.

Před školou, kam zavražděný chodil, vzniklo i pietní místo. Lidé tam chodí zapalovat svíčky, pokládat květiny a nechybí ani chlapcova fotka. Brutální vražda otřásla celým Českem, podezřelým za ni hrozí trest do 20 let vězení. To ale přijde lidem málo a založili petici za přísnější tresty pro mladé vrahy. V současné době ji podepsalo už více jak 1200 lidí.