Mexickou televizní moderátorku a modelku Michelle Pérezovou Tadeovou, známou jako Michell Simonová, našli hasiči na jihu mexického hlavního města v úterý. Uvedla to agentura Reuters. Příčinu smrti vyšetřovatelé prozatím nezveřejnili. Pokud by se potvrdilo, že šlo o vraždu, byla by to letos na území Mexika již šestá násilná smrt novináře.