V mexickém pohraničním městě Ciudad Juárez se od nového roku odehrálo několik hrůzných nálezů ženských těl. Ty jsou často velmi drasticky usmrceny a ve většině případů jsou jejich těla rozřezána a odhozena. Takto byl usmrcen i lesbický pár manželek Yulizsi Ramírezové a Nohemí Mediny Martínezové z USA.

Pár vychovával tři děti

Ty se vzaly v létě loňského roku a společně se třemi dětmi žily v texaském městě El Paso. Pár pocházel z mexického ze státu Chihuahua a podle španělského deníku El Diario tam byla rodina v polovině ledna na návštěvě u příbuzných.

Těla obou žen našla tamní policie 16. ledna u dálnice Ciudad Juárez v pytlích na odpadky. Podle tamních médií byly obě ženy mučeny, poté brutálně zavražděny a následně jejich těla pachatel rozčtvrtil, zabalil je do pytlů a odhodil na několik míst u dálnice. Zpráva o jejich drastické smrti jejich okolí zasáhla. „Doufám, že najdou to monstrum, co vám to udělalo,“ napsala jedna ze známých na facebookový profil Nohemi.

Po pachatelích nejsou žádné stopy

Tamní úřady v současnosti hrozivý případ vyšetřují, ale stále nemají stopy, které by je dovedly k možnému pachateli. „Nemůžeme dovolit, aby stát Chihuahua byl i nadále druhým státem v zemi s největším počtem trestných činů z rasové či sexuální nenávisti. Lidé mají právo žít beze strachu z agrese, která může přerůst v tak hrozný zločin,“ uvedl Výbor pro sexuální rozmanitost na sociálních síti.

Tragická smrt dvou mladých žen ovšem není bohužel v Ciudad Juárez ničím neobvyklým. Od začátku roku bylo zabito nejméně devět dalších žen.