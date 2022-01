Rodinná tragédie se na konci uplynulého roku stala v britském městečku Stoke-on-Trent. V pátek 31. prosince nalezla babička svého vnuka Jaydena-Jay Silvestera (†5) bez známek života ve vaně. I když se ho společně s matkou snažila zachránit resuscitací, nebylo to k ničemu. Chlapec zemřel po převozu do nemocnice. Příčinou smrti byl dle pitevní zprávy záchvat, chlapec jimi trpěl už v minulosti.

Najít své dítě nehybně ležet ve vodě je zřejmě noční můrou všech rodičů. Taková se stala skutečností poslední den roku 2021 v britském městečku Stoke-on-Trent. Osudný den měla jít rodina na krátkou procházku před večerní oslavou narozenin. Jayden-Jay Silvester (†5) se ale necítil dobře, a tak z procházky sešlo a rodina zůstala doma.

Jayden požádal mámu Lisu Johnson, zda by nemohl jít do vany, protože ho trochu bolela hlava. „Šla jsem s ním tedy do koupelny, pustila oba kohoutky a nalila trochu pěny. Vana byla plná tak z poloviny,“ řekla později vyšetřovatelům matka. Poté se vydala zpět do vedlejšího pokoje, kde balila dárky na oslavu.

Po pár minutách na chlapce odvedle volala, zda je v pořádku. „Ano, mami,“ zavolal přes zeď Jayden zpět. „Zbyl mi už jen jeden dárek k zabalení, ale došel mi papír. Přinesla mi ho Jaydenova babička, která byla s námi v domě. Pak jsem ji ještě poprosila, zda může zkontrolovat syna,“ popsala průběh situace matka pro pro deník The Mirror.

Přičinou smrti byl pravděpodobně záchvat

Poté, co se babička šla na vnuka do koupelny podívat, zaslechla matka šílený křik. „Vběhla jsem okamžitě do koupelny, vytáhla ho z vany a začala jsem ho resuscitovat. Pokračovala jsem, než přijeli záchranáři,“ řekla zdrcená Lisa. Záchranáři na místo okamžitě vyrazili a chlapce v kritickém stavu převezli do nemocnice Royal Stoke. Tam ale Jayden zanedlouho zemřel.

„Jayden pravděpodobně dostal záchvat, když byl ve vaně. V důsledku něho se pak chlapec zřejmě dostal pod hladinu a utopil se,“ popsala příčinu smrti oblastní koronerka Emma Serrano.

Chlapec se narodil předčasně

Během krátkého života Jaydena trápily zdravotní problémy. Chlapec se narodil v pouhých 24 týdnech a přes sto dní strávil v novorozeneckém inkubátoru. Dlouhou dobu také strávil připojený na kyslík a v lékařských záznamech stojí, že často trpěl na záchvaty.

Smrt teprve pětiletého dítěte není ale jedinou tragédií, která rodinu postihla.Lidem z městečka není osud rodiny lhostejný a rozhodli se pomoci, co jen to jde. Na facebooku založili skupinu, kde organizují pomoc a rodinná kamarádka Kayleigh Lambert-Reynolds založila také sbírku , ve které lidé mohou přispět na poslední rozloučení se zesnulým Jaydenem.napsala jedna z přispívajících.