„Nikdy by mě nenapadlo, že se dnes ještě najde tolik hodných lidí. Úplně mě to rozbrečelo. Moc všem děkuji,“ řekla dojatá Eva Farníková, která osobně převzala finanční dary od party kamarádů z Frenštátu pod Radhoštěm i od ostravské nadace.

„Jen jsem kroutil hlavou, co to bylo za hyenu, která rodinu okradla. Jsme Ostraváci, rodina je z Ostravy, navíc s postiženým synem, rozhodli jsme se pomoci právě jim. Věnovali jsme jim šek na 30 tisíc korun,“ řekl ředitel Nadace Z+M David Kaniok.

Okradený Borisek nemluví, sám se nenají, má vady srdce, jednu ledvinu a je těžkým autistou.

Problém s dotací

Peníze, které rodina získala, jsou pro ni darem z nebes. „Pomůžou nám v situaci, kdyby bylo potřeba vrátit polovinu dotace, kterou jsme na sedačku dostali od města. To by dělalo asi 40 tisíc korun,“ řekla Eva Farníková s tím, že město začne jednat až poté, co se dozví výsledek šetření policie.

Teprve až se vyřeší situace s dotací, bude moci chlapcova maminka zažádat o novou sedačku. „Ale díky pomoci už máme lepší spaní. Borisek to také vnímá, mnohem více se teď usmívá,“ uzavřela.

Bez sedačky se bojí

Lidská hyena vybrakovala vůz Evy Farníkové na přelomu roku. Zmizela hlavně Borisova sedačka za 68 tisíc korun. Těžce nemocný chlapec tak nemůže ani k lékaři. V autě se bez ní totiž bojí.

Zloděj, který autosedačku Carrot 3 ukradl, stále není dopaden. „Žádáme veřejnost o jakékoliv informace k osobě pachatele či odcizené autosedačce Carrot 3 v kombinaci barev šedá černá a červená. Lze se obrátit na tísňovou linku 158 či nejbližší policejní služebnu,“ uvedla policistka Eva Michalíková.

