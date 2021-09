Obětavý otec (†86) zemřel poté, co hrdinně skočil do vodního kanálu, aby zachránil svou nebohou invalidní dceru. (Autor: Google maps/profimedia)

Obětavý otec zemřel poté, co hrdinně skočil do vodního kanálu, aby zachránil svou nebohou invalidní dceru, která za nejasných okolností ztratila kontrolu nad svým vozíkem. Muž se sám dostal do potíží a zemřel, dceru mezitím vytáhli pohotoví kolemjdoucí.