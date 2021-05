Velká tragédie zasáhla rodinu Breesových z Walesu. Jako by jim osud nepřál. Při autonehodě zemřela dcera Kelly (†18), nešťastnou nehodou při sportu zahynul syn Casey (†12) a zdravotní potíže sebraly ženě Shan i manžela Nicka (†61). Ta zůstala sama se dvěma dcerami.

Prvním rodinným neštěstím bylo úmrtí syna Cayseho. Ten hrál společně se svými kamarády na hřišti fotbal. Bavila ho role brankáře, a tak i v osudný den stál v brance. Podle neteře Nicka Ffiony na něj kovová branka spadla, když se pokoušel vyprostit nohu zapletenou v síti. „Jak začal vytahovat tu nohu, branka se na něj svrhla,“ uvedla podle deníku The Sun.

Kovová branka byla tak těžká, že ji jeho kamarádi nemohli zvednout. Na místě po chvíli přistál i vrtulník velšské záchranné služby, ale Caseymu již nebylo pomoci.

Smrt dcery

O dva roky později, v říjnu roku 2013, zemřela dcera Kelly. A to v pouhých osmnácti letech. Se svým autem narazila do stromu. Pro mamku s tátou to byl obrovský šok. Tím ale útrapy rodiny neskončily.

Život se nemazlil ani s Nickem, manželem Shan. Ten zemřel ve věku 61 let, když se mu objevila krevní sraženina na plicích. „Měl jen nějaké zažívací potíže, ale necítil se dobře. Vzali jsme ho do nemocnice,“ vysvětluje Ffiona.

Pak ale dostali zdrcující zprávu. „Zavolali nám z nemocnice, že situace nevypadá dobře. No a hodinu nato nám opět volali se zprávou, že zemřel na krevní sraženinu na plicích,“ dodala. Kolem Shan se semkli její příbuzní. Naštěstí jí ještě zůstaly její dvě dcery Laura a Nataša.