Cristiano L'Altrella (27) byl jeden z prvních mezi záchranáři, kteří dorazili na místo neštěstí u letoviska Stresa poblíž jezera Lago Maggiore. Pro sedmadvacetiletého dobrovolníka se prý jednalo o nejhorší případ, u kterého zasahoval.

Ráno toho dne bylo poklidné, než mu zazvonil telefon. „Nejdřív jsem si myslel, že by mohlo jít o omyl, nebo že v kabině nikdo nebyl,“ uvedl pro web Corriera Della Serra. Když jako první vlezl do rozdrcené kabiny lanovky, spatřil peklo. „Bylo tam mnoho těl, jeden z mužů ještě dýchal, tak jsme mu poskytli první pomoc, ale nezvládl to. Pod ním leželo dítě. Mělo zavřené oči,“ vysvětloval s hrůzou Cristiano. Obraz dítěte podle svých slov nemůže dostat z hlavy.

Zemřely dvě děti

Těla byla rozházena všude v okolí. „Podle našich propočtů mělo být v kabině 25 lidí, kapacita byla zredukována kvůli covidu na polovinu z původních 40. Deset lidí nám tedy chybělo, ti byli rozmetáni po okolí,“ řekl. Po ohledání místa neštěstí podle Cristiana nezbylo, než nalezená těla přikrýt. V kabince byly čtyři děti. Dvouletý Tom zemřel a jeho pětiletý bratříček Eitan je v nemocnici s vážnými zraněními. Další dvě děti, devítileté a pětileté, zemřely po převozu do nemocnice.

Pětiletý Eitan nehodu přežil

Nejmladší z obětí byl již zmíněný dvouletý Tom Biran. Narodil se manželům Biranovým. Táta Amit (†30) a jeho milovaná Tal Pegen se narodili (†26) v Izraeli, ačkoli právě Eitan se jim narodil už v Itálii, kam se oba přistěhovali. Do Itálie za Biranovými přijeli i další příbuzní. Itshak Cohen (†82) a jeho manželka Barbara (†70) přiletěli navštívit své milované a společně se osudný den vydali lanovkou na Mottarone. Smrt v onu slunečnou neděli našli v kabině všichni. Zdrcená je Amitova sestra, která také žije v Itálii. „Slyšeli jsme to ve zprávách a věděli jsme, že tam společně odjeli, ale nemysleli jsme, že by mohli být mezi oběťmi, zůstali jsme ale šokováni. Modlíme se alespoň za pětiletého Eitana,“ uvedla.

Manželský pár a nadějná vědkyně

Mezi oběti také patří manželé Alessando a Silvie. Byli svoji již přes deset let a plánovali zářnou budoucnost. Společně cestovali, pracovali a studovali. Na výlet vyrazili poté, co Silvia úspěšně dokončila studium.

Svět přišel i o nadějnou vědkyni. Sedmadvacetiletá Serena Cosentionová získala titul z přírodních věd a zaměřovala se na přírodní prostředí. K jezeru Maggiore, které je přilehlé k lanovce, se vydala řešit tamní problematiku s mikroplasty. Se svým přítelem Mohamedem si v neděli chtěli užít jarní pohodu poté, co se vyléčila z koronaviru. Třicetiletý Íránec studoval v Římě a přivydělával si jako barman.

Osudná smska

„Nastupujeme do lanovky,“ napsala své sestře před smrtí Roberta Pistolato. Ta bojovala v první linii v nemocnici a pomáhala pacientům s koronavirem. Nedávno oslavila své čtyřicáté narozeniny. Zahynula i se svým přítelem Angelem (†45).