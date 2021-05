Školačku Alyssu Bonalovou (11) toho dne výjimečně nedoprovázela na autobus do školy maminka, a tak šla sama. Žijí v nebezpečné čtvrti a při čekání na autobus ji málem unesli! Alyssa ale věděla, co má dělat. Křičela, bránila se a ještě pachatele označkovala podomácku vyrobeným slizem! Je totiž fanouškem seriálu o kriminalistických případech.

Alyssa Bonalová (11) žije s maminkou Amber na Floridě ve městě West Pensacola. Obě v televizi pravidelně sledují seriál o obětech násilí Law & Order: SVU (Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti).

A protože Alyssu už jednou oslovil neznámý muž, pozdravil ji a zase odešel, bavila se s ní maminka i o tom, co dělat, kdyby ji někdo chtěl skutečně unést.

Hodilo se to. Když se v úterý Amber musela nečekaně postarat o Alyssiina několikaměsíčního brášku, odešla školačka na autobus mířící do školy sama. A během čekání na spoj se to stalo. Amber se stala obětí pokusu o únos!

Na videu z nedaleké nemovitosti je vidět, jak se ji nožem ozbrojený muž, který byl posléze i zásluhou bystré dívky obviněn z pokusu o únos a napadení, snaží dostat do auta.

Útočníka odrazila a ještě ho označkovala

Alyssa ale útočníka překvapila, podkopla mu nohy a ještě ho při tom dokázala potřísnit modrým slizem, který si sama doma vyrobila, a utekla k sousedům. Ti zavolali policii.

Video Pokus o únos dívky (11) na videu: Nebála se označkovat pachatele! - Reprofoto/CBS 12 News

Maminka o Alysse mluví jako o bystré holce. „Ona je fakt chytrolín, strašně jí to pálí. A ten sliz má snad všude,“ řekla Amber podle webu deníku New York Post.

Když se po velmi nepříjemném zážitku dívka dostala zpátky k mámě, hned spustila, co se jí stalo. „Někdo mě chtěl unést! Chytil mě po krkem a měl nůž! Ale utekla jsem a je na něm sliz, chtěla jsem nechat nějakou stopu, přesně jako v Zákonu a pořádku!“ opakovala maminka Alyssina slova, dmoucí se pýchou z ukázkové reakce své dcery.

Pachatele vypátrali

Policie pachatele naštěstí zanedlouho dopadla. Jared Paul Stanga si právě přelakovával auto na jinou barvu, ale registrační značku, kterou zachytila kamera, ještě vyměnit nestihl. A na ruce měl značku po modrém slizu!

Ačkoli se Alyssa ještě ze zážitku vzpamatovává, už další den šla normálně do školy, chtěla totiž stihnout testy. Maminka požádala sousedku, aby ji tam dovezla autem, ona sama totiž vozidlo nevlastní. Alyssa si zkrátka ani přes to, co zažila, školu nechtěla nechat ujít.

„Miluje školu,” říká o ní maminka. „Je mezi lidmi velmi plachá a stydlivá, ale když opadne ta vnější skořápka, energie z ní pak jen srší! Je zábavná, kurážná, jiná než děti v jejím věku,“ uzavřela maminka, šťastná, že má svoji milovanou dceru v pořádku doma.