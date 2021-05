Kdo je Lubor N. (†53), který v Liberci v neděli patrně zastřelil svou manželku Janu (†49) a pak měl obrátit zbraň proti sobě? Mimo jiné to byl i parašutista, který jako druhý Čech vůbec testoval tandemový seskok padákem. Kromě toho také nevlastní dceru jako trenér dovedl na olympijské hry v Rio de Janeiru v roce 2016. Příprava na hry prý rodinu stála sedmimístnou částku. A nemalé finance údajně hrály roli i v případě zakázky pro ministerstvo vnitra, kvůli které firma Lubora N. přišla o miliony.

Liberecká tragédie se odehrála v neděli po čtvrté odpoledne. Od jednoho z domů se ozvala střelba. Na zahradě ležela postřelená Jana N. (†49) a vedle ní Lubor N. (†53). Záchranná služba se snažila Janu desítky minut resuscitovat, na místě ale zemřela.

Lubora převezli do nemocnice poté, co proti sobě zřejmě obrátil zbraň a utrpěl vážná zranění, kterým nakonec podlehl. Kriminalisté teď případ prošetřují jako vraždu. Co ale tak tragické události předcházelo?

Za nešťastným incidentem mohou stát i finanční problémy v Luborově firmě nebo spory údajně se rozvádějících manželů. Lubor N. patrně celkovou situaci nesl velmi těžce.

Skvělá žena

Na tragicky zesnulou Janu vzpomínal i liberecký politik Jan Korytář. Na webu náš Liberec napsal, že Jana byla skvělá žena, kterou poznal díky politice. Podle něj se dokázala obětovat i ve chvílích, které pro ni byly těžké.

„Moc mě mrzí, že si s Janou už nesednu na kafe, a hlavně, že mi včas nedošlo, v jakém nebezpečí žije. Mohlo mi to z některých náznaků dojít,“ napsal Korytář.

Na závěr Janě poděkoval za to, co pro ostatní lidi udělala. „Jsem moc rád, že jsem Tě mohl poznat i jako člověka, který byl pro mne v mnoha ohledech inspirací a vzorem,“ zakončil.

Ze zakázky pro vojáky sešlo

Lubor měl firmu, která dodávala materiál i pro českou armádu. Před nějakou dobou podle Korytáře společnost u armády ztratila zakázku, kvůli které si ale vzala mnohamilionový úvěr v bance. A ve skladě tak zůstalo zbytečně viset zboží, s čímž souvisely obrovské finanční ztráty.

Tíhnul k paragánům

Lubor N. byl v minulosti vynikající parašutista. Dokonce se účastnil jako „pasažér“ druhého tandemového seskoku v Československu. „Druhým odvážným českým testovacím pasažérem byl Lubor (...) (60 kg - tehdy) reprezentant v parašutistickém víceboji,“ popisuje seskok na blogu iDnes Emil Franěk.

Zálibu měl mít i ve zbraních a ve sportovní střelbě. K té přivedl i dva své syny, a nakonec i nevlastní dceru Libuši, kterou připravoval na olympiádu v brazilském Rio de Janeiru v roce 2016. O tom, že pro něj rodina byla vším, svědčí i fakt, že do projektu podle svých slov „nasypal“ desítky milionů. V jednom z rozhovorů uvedl, že má suma za přípravy sedm nul.