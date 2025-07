Tipy na víkend: Moře u Mělníku a piráti v Úštěku! Hračkobraní i folklor

1. Divadlo v ulicích

Pražský festival pouličního divadla Za dveřmi přivezl do Prahy netradiční divadelní podívanou. Ve třech lokalitách se můžete těšit na divadelní a hudební představení, performance, loutkoviště, kabinet kuriozit, workshopy, program pro děti nebo tančírnu. Až do 15. července můžete zavítat do Holešovické tržnice, na Mariánské náměstí a na dvůr holešovického Holportu na ostrově Štvanice. Vstup na festival je tradičně zdarma.