Ke krvavému činu došlo 16. listopadu 2020 v anglickém Prescotu v hrabství Merseyside. Leather byl zadržen přímo na místě a později ho obvinili z vraždy. Jak zjistila nařízená pitva, napadená žena zemřela na bodnou ránu do hlavy. Nešlo však zdaleka o jediné zranění, které utrpěla. Jak uvedl web Metro, žena měla mezi 50 až 100 bodnými zraněními na tváři a krku a mezi 200 až 300 na trupu.

K vraždě se manžel nakonec doznal

Leather původně letos v únoru prohlásil, že je nevinný, ale minulý pátek si to rozmyslel a doznal se k tomu, že vraždil. Soudce Andrew Menary nyní žárlivého manžela, který rozhodně nenapadl svou ženu poprvé, odsoudil k minimálně 18 let trvajícímu pobytu za mřížemi. „Byla to epizoda nevyslovitelné a barbarské surovosti,“ řekl Menary.

Detektivní šéf inspektorka Helen Bennettová prohlásila jménem rodiny v soudní síni: „Byl to opravdu děsivý a násilný útok, který vyústil v to, že oddaná maminka a babička ztratila život rukama svého manžela. Tři děti paní Leatherové, Jason, Jessisa a Metther jsou zničeni její ztrátou a trpí tím, jak brutálním způsobem zemřela.“

Útok nebyl ojedinělý

„Nebyl to ojedinělý útok. George Leather byl neobhajitelně žárlivý a kontrolující muž. A i když neexistují žádné další policejní záznamy, rodina se domnívá, že Paula žila v násilnickém vztahu několik let,“ dodala. Jménem ženy byla založena i dobročinná sbírka, v níž se vybírají peníze na oběti domácího násilí. Příbuzní Pauly si přejí, aby už nikoho nepotkal osud jako ji. Společně s policií z Merseyside proto bijí veřejně na poplach.

VIDEO: Brutální vraždy stopařek