V přímořském městě Neston u Liverpoolu došlo ke kruté odplatě. Corinna Smithová se pohádala se svým mužem Michaelem Bainesem (†80), o kterého se kvůli jeho zhoršenému zdravotnímu stavu musela dlouhodobě starat. Smíchala tři kilogramy cukru ve vroucí vodě a vylila je na trup svého spícího muže.

Její zákeřný čin šokoval soud, který se záležitostí později zabýval. „Polít někoho vroucí vodou během spánku je úplně hrozné. Přidání tří balení cukru do vody ukazuje odhodlání, s jakým chtěla manželovi způsobit vážná zranění,“ uvedl hlavní inspektor Paul Hughes. Cukr ve vroucí vodě měl zajistit, aby byla zranění co nejnepříjemnější, vysvětlil další z vyšetřovatelů. „Vroucí směs cukru ve vodě je hustá a lepkavá, čímž lépe naleptá pokožku,“ uvedl podle Daily Mailu Hughes.

Když Corinna uviděla trpícího manžela, uvědomila si, co provedla, a tak se šla přiznat k sousedovi. „Pořádně jsem mu ublížila. Myslím, že jsem ho zabila,“ řekla. Do pár minut na místě zasahovali policisté i záchranáři, kteří zraněného odvezli do nemocnice. Lékaři na sále zjistili, že více než třetina kůže oběti byla popálena. Muži musely být podány silné prášky proti bolesti. Měsíc po hospitalizaci zemřel.

Přestože se Corinna ihned k činu přiznala, odmítla obvinění z vraždy. Státní zastupitelka Jayne Morrisová označila čin za „obzvlášť brutální a bolestivý“. Porota svůj verdikt odůvodnila tím, že žena byla v době spáchání činu příčetná. Polehčující okolnost vraždy v afektu byla vyloučena. „Chtěla se jen pomstít,“ uvedla Morrisová. V červenci přišel trest. Soud poslal krutou tyranku za vraždu do vězení s minimálním trváním trestu 12 let.