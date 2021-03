Byla to oblíbená a usměvavá studentka, kterou měli všichni rádi. Její prospěch byl bezchybný. Měla samé jedničky. Jenže pak ji přistihli, když kupovala alkohol nezletilým spolužačkám, a bylo zle. Dívčí škola Haberdashers sídlící ve velšském Monmouthu Číňanku Joy Chanovou (†18) vyloučila. Navíc měla prý problémy s expřítelem. Nakonec se rozhodla pro to nejhorší, co mohla udělat.

Asistentka internátu Emma Buttsová vysvětlila webu Daily Mail, co se stalo. „Musela jsem zavolat záchranku dívce, která vypila příliš mnoho alkoholu. Joy byla suspendována. Bylo jí vysvětleno, že to, co udělala, bylo ilegální a musí to mít následky. V podstatě měla domácí vězení na internátu. Neměla radost, ale vzala to jako dospělá,“ prohlásila Buttsová.

Sebevražda v přímém přenosu

Jenže Joy si svůj přešlap vzala ve skutečnosti k srdci více, nežli bylo zdrávo. K tomu všemu ji sužovaly problémy s expřítelem. Její někdejší partner si dal na twitter fotku s Joy, což ji mělo hodně rozesmutnit. Na dívku toho bylo už příliš a zhroutila se. Během videohovoru se svým přítelem, který byl v téměř 10 tisíc kilometrů vzdáleném Hongkongu, se rozhodla, že se zabije.

Oběsila se před ním. Zděšený mladík vše viděl přes FaceTime. Jakmile mu došlo, co se děje s jeho láskou, zalarmoval školu. „Její přítel v Hongkongu byl zoufalý poté, co viděl Joy na FaceTimeu, jak se snaží oběsit,“ vypověděla ředitelka Rebecca Hamiltonová. Joy byla nalezena v bezvědomí a převezena do nemocnice. V ní bohužel čtyři dny po hospitalizaci zemřela.

Plakala a kopala do věcí

Její orgány byly použity k transplantacím. Kamarádka dívky ze školy Maria Tomaová, která měla pokoj naproti Číňance, prohlásila: „Vždycky, když jsem jí viděla, usmívala se. Měla veselou osobnost. Ale párkrát jsem ji slyšela, jak ve svém pokoji pláče. Hádala se v čínštině a kopala do věcí.“ O dívce se přitom vědělo, že měla psychické problémy. V minulosti si nůžkami pořezala nohy a držela si je pod krkem.

"Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop."

Video: Jak se chovat k člověku, který mluví o sebevraždě?