„Co se stalo, je pro nás nepochopitelné a špatné. Hledáme důvody, proč to náš syn udělal a nemůžeme je najít. Žadoníme rodiče Patricie o odpuštění. Nechceme, aby nás nenáviděli,“ řekli podle webu eFakt.pl rodiče Kašpara Jacek (44) a Patricia (38). Školačka byla zavražděna v úterý večer 12. ledna. Kašpar policii původně lhal a podal falešnou výpověď.

Byl hodné dítě, říká matka

Poté, co jeho verzi vyvrátilo jiné svědectví, šel s pravdou ven. Policii se k vraždě doznal a ukázal, kde tělo své někdejší lásky schoval. Mrtvolu ukryl u města Slezské Pěkary. „Nikdy jsme s Kašparem neměli problémy, byl hodné dítě, pomáhal prarodičům a mně, protože manžel pracuje v zahraničí. Nemůžeme to pochopit,“ řekla s pláčem zdrcená matka nezletilého vraha.

„Nevím, zda nejde o následek traumatu po loňské smrti jeho babičky, se kterou si byl velmi blízký, nebo jde o něco jiného. Čas od času běžel na hřbitov a plakal. Nikdy neměl s nikým spor. Když šel něco koupit, dal to nejdřív Kubovi, svému mladšímu bratrovi a až poté sobě. Drahý Bože, proč se to muselo stát?“ smutní zlomená žena. Rodiče Kašpara webu řekli, jak se jejich syn s Patricií seznámil.

Osudové seznámení

„Před rokem náš syn potkal Patricii ve skate parku ve Slezských Pěkarech. Kašpar tam jezdil na koloběžce. Nejdříve byla jeho kamarádkou, poté mi řekl, že je to jeho přítelkyně. Byla to první láska mého syna. Byly ještě děti, ale vycházely spolu dobře. Patricie navštěvovala náš dům, byla to veselá a pěkná teenagerka. Byli jsme v kontaktu s jejími rodiči, někdy brali našeho syna na výlety a prázdniny,“ pokračovala matka.

Mladý pár se náhle rozešel před třemi měsíci. „Tehdy mi řekl: ‚Mami, teď chci být sám a nechci přítelkyni.‘ Zeptala jsem se, co se stalo, ale Kašpar odpověděl: ‚Mami, rozešli jsme se, pochop to,‘ takže jsem se v tom dál nešťourala, protože to byly stále jen děti. Poté zůstával Kašpar doma a scházel se pouze s kamarády. Žádnou jinou dívku neměl,“ vysvětlila matka Kašpara Patricia.

Před vražděním si hrál s bratříčkem

„Řekl mi, že až mu bude 18 let, bude vážně uvažovat o přítelkyni. Řekl mi, že se seznámil s Patricií, ale hádali se,“ dodal otec Jacek, který se z tragédie stále nemůže vzpamatovat. 12. ledna ráno nic nenasvědčovalo tomu, že k ní dojde. „Ráno jsme s Kašparem a jeho mladším bratrem Kubou hráli hry. Smáli jsme se. Po obědě, asi ve čtyři odpoledne, šel Kašpar jako každý den na dvorek,“ pokračovala máma.

„Já jsem šla za svými rodiči s mladším synem. Večer se k nám kolem sedmé hodiny Kašpar přidal. Byl trochu rozrušený, ale tehdy jsem se tím ještě netrápila. Přišli jsme domů, házeli na sebe sněhové koule a on odešel vyvenčit psa. Poté mi řekl, že potkal Patricii a pohádali se,“ procedila Polka skrze slzy. V tu dobu si ještě neuvědomovala, co její syn spáchal a jaké hrozné odhalení na ni čeká.

Živá noční můra

„Byl jsem pracovně v Německu. Když jsem zjistil, co udělal, nemohl jsem tomu uvěřit. Stále doufám, že je to jen noční můra. Doufám, že se probudíme a všechno bude jako dřív. Když jsem ho viděl na policejní stanici, plakal, objímal nás a řekl ‚Promiňte mi.‘ Je to pro nás oba nepředstavitelné drama stejně jako pro rodiče. Nechápeme to, nechápeme důvod, proč to udělal,“ zoufá Jacek.

Rodiče zavražděné Patricie se dozvěděli o jejím těhotenství během policejního výslechu. Byli z toho v šoku. „Tolikrát jsme mluvili s Kašparem o mnoha věcech, řekli jsme mu, že z každé situace je východisko, i z té nejobtížnější. Možná se nám bál o těhotenství říct? Měl by v nás ale podporu. Jsme normální rodina. Pomohli bychom mu. Není to konec světa. Opravdu nechápeme, co ho vedlo k tak ohavnému činu,“ říkají svorně Patricia a Jacek.

Je mi to líto...

„Jenom nám řekl: ‚Je mi to líto. Miluji vás. Postarejte se o Kubu.‘ Bojíme se, že si ublíží. Nevím, jestli si uvědomuje, jaký děsivý čin spáchal,“ uzavřeli rodiče dětského vraha. Žalobcova kancelář už zveřejnila předběžné výsledky pitvy Patricie. V nich stojí, že zemřela po bodné ráně do srdce. Na těle měla v oblasti hrudníku a břicha další zranění. Měla také podříznutý krk. „Nebudeme poskytovat žádné další informace k případu vzhledem k probíhajícímu vyšetřování,“ dodala mluvčí kanceláře obžaloby Joanna Smorczewska.

Případ z Česka, ze kterého mrazí: Vraždy stopařek