Tělo těhotné Patricie našli ležet pobodané do srdce, krku, břicha a do hrudníku. Leželo na neudržovaném místě za hypermarketem v polském městě Bytom. Dívka v sobě měla 20 bodných ran. Ukázalo se, že jejím vrahem pravděpodobně byl teprve 15letý Kašpar (v polštině Kacper), s nímž čekala dítě. Jejich rodiče o tom ale zřejmě neměli ani tušení.

„Ten strašný čin provedl, protože se bál reakce svých rodičů, kdyby zjistili, že je dívka těhotná. Bál se reakce zejména svého otce, kterého velmi respektuje. Myslím si, že rodiče ani jednoho z dětí nevěděli, že spolu spí,“ řekla pro web Fakt24 psycholožka Izabela Kurzejewská.

Vraždu prý Kašpar plánoval. „Když ale už ke zločinu došlo, Kašpar dívce zasadil mnoho ran proto, aby si tak zmírnil napětí, které v sobě měl. Nejde racionálně analyzovat jeho čin. Nedává to smysl. Kdyby o tom přemýšlel, ke zločinu by vůbec nedošlo,“ vysvětluje psycholožka s tím, že jeho skutek byl vysoce sobecký, protože mladíkovi při plánování svého činu nešlo ani o dívku, ani o její rodiče, ani o nenarozené dítě. Záleželo mu jen a jen na „tady a teď“. A ne na tom, co přijde dál.

„Kromě toho se chlapec nejprve snažil předstírat, že není viníkem. Jako by se ani provinile necítil,“ dodává psycholožka. Podle ní neexistuje žádný důvod si myslet, že mladík trpí nějakou poruchou osobnosti. „Možná je teď naštvaný, že ho chytili. Domnívám se, že má vybudované silné obranné mechanismy a potlačuje v sobě, co udělal. Stále se v hlavě brání připustit si, že udělal něco špatně,“ řekla pro web Kurzejewská.

Kašpar nejprve tvrdil, že se s Patricií pohádal, a ona běžela na autobus a nastoupila do něj. Později výpověď pozměnil a uvedl, že odjeli spolu. Poté prý šli na procházku, kde na ně měl někdo zaútočit. Nakonec ale výpověď jednoho ze svědků chlapcovu verzi událostí vyloučila, a tehdy uvedl, že pachatelem byl on sám.

Kašpar a Patricie spolu chodili jeden rok. Tři měsíce před vraždou se rozešli. Mladík, který zabíjel několik dní před svými patnáctými narozeninami, zřejmě zamíří do nápravného zařízení. Psycholožka Kurzejewská se obává, že jeho morálka tam může dostat jen další ránu.

„Je třeba si uvědomit, že v polepšovně má život vlastní pravidla. Kašpar tam může být za hvězdu, vládnou tam zkrátka jiné normy chování. Někteří tvrdí, že nápravné ústavy mladé lidi jen více demoralizují,“ pokračovala Kurzejewská. Především ale zdůrazňuje, že by rodiče se svými dětmi měli hlavně mluvit.

„Pracuji s dětmi podobného věku a všimla jsem si, že emoční problémy teenagerů se v poslední době, zejména během pandemie a nucené izolace, prohloubily,“ přidává svůj postřeh psycholožka. 13leté a starší děti jí prý vyprávějí o svých problémech, ale zároveň ji prosí, aby o nich neříkala rodičům. „A to je znepokojující jev,“ uzavírá Kurzejewská.

Policie nyní bude analyzovat zprávy, které si Kašpar s Patricií vyměnili přes mobilní telefony. Půjde hlavně o záznamy jejich konverzací na chatech. Vyšetřovatelé věří, že zprávy vysvětlí, proč k tomuto krutému zločinu došlo a jaké motivy a obavy se před ním honily v Kašparově mysli.

