Na chvilku se blýsknul na televizní obrazovce, ale účast v seznamovací reality show 90 Day Fiancé: Before the 90 Days mu štěstí ani slávu nepřinesla. Diskžokej a koordinátor svateb Douglas Wooten (39) z Georgie skončil ve vězení za vraždu muže.

Web amerického deníku New York Post uvedl, že se Wooten dobrovolně sám udal policii 7. ledna letošního roku. Policisté ho obvinili z těžkého zločinu vraždy, vniknutí do domu, ozbrojené loupeže a dokonce i týrání dětí. Všeho se měl dopustit v souvislosti s násilným úmrtím Marcose Ramireze (†54), uvedl georgijský úřad pro vyšetřování.

Svou oběť zastřelil

K jeho smrti došlo 4. ledna. Policisté byli přivoláni do jeho domu v Hazelhurstu poté, co obdrželi hlášení o postřelení muže. Toho strážci zákona našli na místě mrtvého. Na těle měl několik střelných zranění, stojí dále ve zprávě z úřadu. Wooten se objevil v srpnu 2019 reality v reality show 90 Day Fiancé: Before the 90 Days.

90 Day Fiancé je vskutku bizarní pořad, na němž je znát, že pochází ze Spojených států. Jde o seznamovací reality show, v níž se cizinci a cizinky snaží provdat oženit s občany Ameriky, aby získali vízum. A na seznámení mají 90 dní. Etiku v této show evidentně nikdo moc neřeší. Pořad je ale velmi populární a dočkal se 8 sérií a 11 spin-offů.

Tři další obvinění

Wooten se objevil v jedné z epizody třetí řady spin-offu 90 Day Fiancé: Before the 90 Days jako DJ Doug, který pracoval jako diskžokej a koordinátor na svatbě, uvedl magazín In Touch. Jaký byl vztah mezi Wootenem a Ramirezem, není jasné. V souvislosti s vraždou byly zadrženy tři další podezřelé osoby.

Kriminální případ z Česka: Vraždy stopařek