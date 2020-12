Ke krvavému incidentu došlo v ruském městě Ufa. Zaitsev do svého bytu vylákal pod záminkou alkoholu zdarma dva chlapce. Jednomu bylo 10 let, druhý byl o čtyři roky starší. Poté, co chlapce opil, jim nařídil, ať se svlečou, nebo že je zabije a jejich těla rozseká na kousky. Mladšímu se naštěstí podařilo pedofilovi utéct a vyběhnout na ulici.

Pedofila brutálně seřezal

V tu chvíli šel kolem právě ženatý mechanik Sankin, kterého hoch poprosil, zda by nepomohl jeho kamarádovi v nesnázích. „Měl jsem na výběr. Buďto jít dál, nebo zachránit děti. Každý chlap by se na mém místě zachoval stejně,“ uvedl Vladimir podle Daily Mailu. Pedofila, který násilím držel staršího hocha, seřezal dřevenou tyčí.

Poté ho držel do doby, než přijela přivolaná policie. Zaitsev dostal co proto. Na tváři měl monokl, několik šrámů a celé jedno oko oteklé. Pedofil pak zemřel v ambulanci při převozu do nemocnice. Porota následně uznala Sankina vinným z vraždy.

Zachoval se jako opravdový chlap

A to i přesto, že Sankinovi právníci poukazovali na lékařskou zprávu, podle které mohl pedofil umrznout. Mechanikův advokát Shota Gorgadze nyní bude bojovat za snížený trest nebo nový proces. „Porota dala jasně najevo, že si zaslouží shovívavost. Vladimir se zachoval jako opravdový chlap. Běžel ke vchodu, kde našel pedofila, který držel druhé dítě. Propukl boj, který měl za následek pedofilovu smrt,“ prohlásil.

Sankin je nyní umístěn v domácím vězení. Státní žalobci obvinili mechanika z toho, že pedofila okradl, ale toto nesmyslné obvinění bylo brzy staženo. „Nemyslím si, že je můj syn vrah. Bránil děti. Forenzní specialisté řekli, že Zaitsev zemřel na podchlazení, ne že ho můj syn zabil. Mého syna neviňte,“ prohlásila mechanikova matka Galina.

Pro lidi je to hrdina

„Nikdo si nedokáže představit, co by se stalo, kdyby se díval jinam a nezasáhl,“ dodala Sankinova manželka Polina Naumova. Zaitsev si v minulosti odseděl roční, pětiletý a dokonce jedenáctiletý trest za pedofilii a sexuální zločiny. Šlo o člověka, který byl nebezpečný pro společnost. Za propuštění Sankina již vznikla petice, kterou podepsalo 70 tisíc lidí.

