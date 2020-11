Zranitelného chlapce unesl pedofil poté, co vystoupil ze školního autobusu. Následně ho odvlekl do své chatrče, kde ho uvěznil v děsivém sklepě připomínajícím středověkou kobku. V něm ho pak Kopylov zneužíval a znásilňoval. Podařilo se mu také částečně dítěti vymýt mozek.

Video Záchrana chlapce z rukou pedofila. - MVD RF

Úchyl se chlubil ostatním pedofilům

Chlapec byl po 52 dnech zachráněn speciálním komandem, které do vísky Gorki vyslalo ruské Ministerstvo vnitra. To dostalo tip od Interpolu. Jeho pracovníci totiž odhalili úchylné aktivity Kopylova, když pátrali na dark netu po lidech, kteří zneužívají děti nebo vlastní dětské porno.

Kdyby se Rus nechlubil ostatním pedofilům, že má ve sklepě dětskou oběť, možná by se na něj nikdy nepřišlo. Zatímco chlapec trpěl v chladném sklepení, pedofil si žil hezky v poklidu a v teple nad ním. Do kobky chodil jen tehdy, když ho chtěl sexuálně zneužít. Podle webu The Sun bylo podzemí zvukotěsné.

Chlapec má vymytý mozek

Když vtrhly ozbrojené jednotky dovnitř oknem, seděl zrovna Kopylov s chlapcem na gauči. Bylo jasné, k čemu se schylovalo. Strážci zákona úchyla velmi rychle zpacifikovali a spoutali ho. Zmatený chlapec, kterého pedofil zmanipuloval, jim řekl: „Neměli jste rozbíjet okno.“

Jeden z důstojníků mu řekl, ať se o to nestará, že už brzy bude zpátky u tatínka a maminky. Na záchraně chlapce se podílely tisíce lidí z celého světa včetně dobrovolníků. Během vyšetřování se dokonce policisté obávali, že může být chlapec už po smrti. Jejich obavy byly naštěstí liché.

Emotivní shledání s rodinou

Po shledání s rodiči chlapcův otec prohlásil: „Byl velmi šťastný, že viděl svou matku. Objímal ji a pusinkoval. Jsme zahlceni emocemi. Je to exploze emocí a úleva, že je utrpení už konec. Konečně ho našli.“ Kopylova nyní čeká soud a nejen to. Všichni moc dobře vědí, že pedofilové v ruských věznicích nemají právě na růžích ustláno.