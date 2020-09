Jediné, čím se provinila, bylo to, že se zamilovala do nesprávného muže. Rozvedená zdravotní sestřička Valentina Saprunová (40) se přestěhovala ze svého domova na Sibiři do 2 575 kilometrů vzdáleného Rybinsku za svým novým přítelem, kterého poznala na internetu. Jenže netušila, že jde o usvědčeného pedofila.