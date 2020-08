Jedna hračkářská společnost prodává spoustu věcí pro děti. Mezi nimi je i panenka pojmenovaná Poppy Troll. Právě ta vyvolala na sociálních sítích vlnu rozhořčení ze strany znechucených rodičů. Má totiž jedno tlačítko, o kterém na krabici k výrobku není ani slovo.

Na obalu je uvedeno, že panenka po zmáčknutí tlačítka na bříšku ze sebe dostane 10 různých vět nebo začne zpívat. Jak ale ukazuje virálně rozšířené video na sociálních sítích, které zveřejnila jedna z pohoršených britských maminek, hračka má ještě jedno tlačítko přímo mezi nohama.

Po jeho zmáčknutí panenka začne vyluzovat i jiné než inzerované zvuky – vzdechy a chichotání! Další maminka, Alessandra Greszleová, nemohla něčemu takovému uvěřit a vydala se osobně do hračkářství, kde přímo na prodejní ploše obchodu zjistila, že holčička skutečně po dotyku mezi nohama vzdychá a směje se. Fotky jako důkaz šly okamžitě na sociální sítě s komentářem, že zvuky znějí evidentně „sexuálně“.

Firma se omluvila a výrobek stáhne

Obrovská vlna nesouhlasu s prodejem panenky vedla další maminku k založení petice, pod níž se podepsalo celkem přes 508 tisíc lidí. „Je to šílené, opravdu šílené! Učíme naše holčičky, že když jim někdo sahá na intimní partie, je to v pořádku a má to být zábava,“ říká Alessandra. „Je to strašně špatně, že se něco takového vůbec dá prodávat, společnost tak připravuje naše děti pro potenciální sexuální predátory!“ dodala.

Obří firma se v reakci na internetovou smršť omluvila a chystá se na kompletní stažení hračky. Dále dodala své vysvětlení, jak prý k designu přišla. „Bylo to vymyšlen tak, aby se tlačítko aktivovalo, když panenka sedí. Uznáváme, že svým umístěním ale může vzbuzovat nevhodné asociace,“ řekla mluvčí společnosti Julie Duffyová v rozhovoru pro Providence Journal. Zákazníkům, které si panenku už pořídili, firma nabídla její výměnu.