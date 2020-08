Michael Pumfrey byl zatčen v Electře v Texasu ve čtvrtek 20. srpna poté, co ho jeho údajná oběť udala policii. Teprve patnáctiletá dívka popsala vyšetřovatelům, jak ji obžalovaný zneužíval. Detektivové později našli zprávy, které údajně Michael nezletilé poslal.

Policie zatkla kněze, který vymítal ďábla sexem: Mezi oběťmi je i 12letá holčička

„Chtěl jsem s tebou být a vzít si tě, až by ti bylo 17, ale teď to musíme ukončit. Miluju tě. Je velká šance, že půjdu sedět na zbytek života za to, že jsem s tebou, a vím, že to tvoje matka bude řešit,“ stálo v nich.

„Zabij mé dítě, jestli chceš, ale můžu ti slíbit... Vrátím se a vlastnoručně tě zabiju,“ mohli se vyšetřovatelé dočíst v jiné. Během vyšetřování jim dívka, jejíž identita zůstala v rámci ochrany nezletilých utajena, prozradila, že se o ni Pumfrey začal zajímat, když jí bylo 14. Znásilňovat ji začal v jejích patnácti.

Školní psycholožku načapali při sexu s žákem: Souložili přímo ve třídě!

Podle nezletilé útoky přestaly v dubnu 2020 poté, co mu řekla, že s ním otěhotněla. Údajně s tím přestal kvůli obavám, že půjde do vězení, pokud by byl identifikován jako otec dítěte. Jaký byl mezi nimi ve skutečnosti vztah, nebylo kvůli nízkému věku oběti odhaleno.

Pumfrey byl obviněn ze sexuálního napadení dítěte a skončil ve vazbě s kaucí ve výši 1,1 milionu korun. Michael má zajímavou kriminální historii – v roce 2016 byl zatčen kvůli tvrzení, že dal malému dítěti takovou facku, až mu zčernalo ucho.