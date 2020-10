Joel Guy Jr. (32) z amerického Knox County ve státě Tennessee je podle všeho hrozné monstrum. Obžaloba ho viní z vraždy rodičů. Ty měl zabít poté, co ho jako příživníka odstřihli od peněz. Hlavu mámy pak dokonce vařil v hrnci.

U soudu podle britského Mirroru zaznělo, že nepovedený syn zavraždil Joela Guye Sr. (†61), jeho milovanou manželku Lisu (†55) a poté jejich těla nasekal na kusy. Když do hororového domu, jak sídlu Guyových začala přezdívat americká média, dorazili vyšetřovatelé, zděsili se.

Kusy těl byly po celém domě

Syn zrovna vařil hlavu matky v hrnci na sporáku. Ruce otce pak našli policisté v ložnici. Torza zavražděných manželů byla zabalena v plastu a povalovala se v koupelně. Těla se podle obžaloby snažil Guy Jr. rozpustit v kyselině. To vše kvůli penězům, které mu rodiče přestali dávat.

Žalobce Leslie Nassos prohlásil: „Vrah dal části těla Lisy do jednoho kontejneru a Joela Sr. do druhého, poté je polil žíravou látkou a nechal je v nich zkapalnit do podoby děsivých dušených lidských ostatků.“ Detektiv Jeremy McCord přiznal, že za celou svou kariéru u policie nic horšího neviděl.

I otrlý detektiv neviděl nikdy nic horšího

„Byla to ta nejděsivější věc, se kterou jsem za svou práci u policie během celého mého života setkal,“ vypověděl. Vraždící syn podle pitvy bodl matku třicetkrát a otce dokonce čtyřicetkrát. Na děsivý čin se přišlo poté, co Lisa nepřišla do práce.

Muž byl shledán vinným ve všech bodech obžaloby. Není divu, že ho soud poslal na doživotí za mříže.