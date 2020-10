Dánský mořeplavec Peter Madsen, který ve své ponorce zavraždil novinářku Kim Wallovou (†30), pláchl z vězení Herstedvester v Kodani! Na místě byli po zuby ozbrojení policisté, kteří po zabijákovi rozjeli pátrání. To nakonec nemělo dlouhého trvání. Uprchlý vrah se totiž daleko nedostal!

Podle zpravodajského portálu BBC byl na místě již zadržen muž. Později úřady potvrdily, že jde skutečně o hledaného Madsena. Ten uprchl z věznice Herstedvester na předměstí Kodaně Albertslund zatím neupřesněným způsobem. Daleko se ale díky strážcům zákona nedostal.

Vytáhli ho z bílé dodávky

Jeden ze svědků dramatického policejního zásahu listu Ekstra Bladet řekl, že policisté na kodaňském předměstí obklíčili bílou dodávku, otevřeli dveře a Madsena z ní vytáhli. Je tedy jasné, že měl konstruktér komplice. Únik z vězení ostře sledovala všechna dánská média.

Policie Madsena hned po zadržení neodvezla z místa, protože se obávala, že by u sebe mohl mít výbušninu. Na místo proto museli přijet pyrotechnici. Podle agentury DPA Madsen při útěku z vězení hrozil předmětem podobným pistoli. Agentura AFP uvedla, že dokonce zadržoval rukojmí.

Vražda v ponorce

Novinářka Kim Wallová nastoupila 10. srpna 2017 na čtyřicetitunovou ponorku Nautilus společně s jejím konstruktérem. Chtěla o něm napsat článek. Živá se z ní už ale nedostala. Části jejího těla nalezl o 11 dní později na pláži kolemjdoucí. Byly děsivě zohaveno. Madsen se později k vraždě ženy doznal a byl za ní odsouzen na doživotí.

„Je to moje vina, že zemřela. A je to moje vina, protože jsem spáchal ten zločin. Je to všechno moje vina. Pamatuji si z toho každou milisekundu,“ řekl prý Madsen novináři Kristianu Linnemannovi, když s ním telefonicky hovořil z vězení, ze kterého se pokusil pláchnout. Po vraždě nechal Madsen ponorku záměrně havarovat. Vyšetřování odhalilo, že byla žena i sexuálně mučena...

Nebezpečí pro veřejnost

Agentura AP upozornila, že doživotní trest v Dánsku obyčejně trvá šestnáct let. Před jeho skončením se ale hodnotí stav odsouzeného, především to, zda představuje pro veřejnost nebezpečí. Pokud se odborníci shodnou, že je nebezpečný, může zůstat ve vězení i déle. Madsenovi ale určitě nepovedený útěk z vězení nepomůže...