Spravedlnost byla v případu Roberta DuBoise (55) opravdu slepá. Muž strávil neprávem ve floridském vězení za pokus o znásilnění a vraždu Barbary Gramsové (†19) celých 37 let. Až nynější testy DNA odhalily, že je nevinný.

Gramsová byla v roce 1983 nalezena zbitá a zavražděná v Tampě za ordinací zubaře. Podle policistů ji někdo brutálně zmlátil dřevěným trámem, když se z práce v restauraci vracela domů. Z vraždy a pokusu o znásilnění byl nakonec o dva roky později odsouzen DuBoise.

Slepá spravedlnost?

Nyní bylo díky testům DNA odhaleno, že posbírané vzorky slin, vlasů a krve byly neprůkazné. „Dnešek je důležitým dnem pro spravedlnost – spravedlnost pro rodinu oběti a muže, který byl odsouzen z její vraždy," uvedl podle televize WFLA státní zástupce Andrew Warren na tiskové konferenci.

„Je to bolestivé a tragické. Ale je to pravda, a když vám říkám pravdu, spravedlnosti bylo zadostiučiněno. Nesprávné odsouzení nahlodalo základy našeho soudnictví. 37 let jsme měli zavřeného nevinného muže, zatímco skutečný pachatel nikdy nenesl vinu za svůj ohavný zločin,“ pokračoval.

Vzorky DNA se podařilo najít