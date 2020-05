Daily Mail uvedl, že utažská policie identifikovala zavražděnou jako Ashlyn. Na místo činu přivolal strážce zákona samotný vrah. Ethan Hunsaker (24) s policií od začátku spolupracoval a popsal jí, jakých zvěrstev se na nebohé dívce, která jen hledala lásku, dopustil. Záhadné zmizení a smrt studentky (†16): Zatkli manžele, u kterých žila!

Dispečerka přijala hovor na tísňové lince 911 v neděli 3:19 ráno. Hunsaker jí řekl, ať ho policisté zastřelí. O zastřelení je žádal, i když přijeli na místo činu. V 9 hodin ráno začal vypovídat. Prozradil, že se s Ashlyn seznámit v baru a ona pak šla dobrovolně k němu domů.

Probudil se a začal vraždit

Pak si prý pamatuje, že se vedle ní probudil. Ashlyn mu ležela na levé ruce. Začal ji škrtit, což trvalo asi minutu. Ona se ale bránila a poranila ho na rukou, krku a ramenou. Hunsaker pak vstal, odešel do kuchyně a vzal do ruky nůž. S ním ji začal bodat, dokud nezemřela. Záhada mrtvé ženy v kamenolomu: Z vody ji vytáhl policista mimo službu

Smrtící rány jí zasadil do oblasti hrudníku a do zad. Po asi 10 minutách pozorování jejího bezvládného těla v tratolišti krve zavolal na místo činu policii. „Motiv vraždy je předmětem vyšetřování. Vypadá to však, že byl útok nevyprovokován,“ uvedla policie v prohlášení.

V hlavě to nemá asi v pořádku