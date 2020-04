Dva muži z Portorika se necítili ve svém těle vůbec dobře. Byli vážně nešťastní do morku kostí. Proto podstoupili operativní změnu a staly se z nich krásné transsexuální ženy. Ničím se neprovinily, jen chtěly být těmi, kterými se cítily být. Zaplatily za to nejvyšší cenou – vlastním životem.

Jak uvedl britský web The Sun, těla obou nešťastnic byla nalezena v zapáleném autě. Sestra jedné z obětí, Francheska Alvaradová neměla nejmenší tušení, co se stalo s její milovanou sourozenkyní do doby, dokud někdo na její facebook stránku nenapsal: „Budeš nám chybět.“

Tragická úmrtí

„Jsme hluboce zarmouceni smrtí Layly Pelaezové Sánchézové, 21leté transsexuální ženy zabité v Portoriku 21. dubna. Sánchézová byla zavražděna stejně jako Serena Angelique Velázquezová Ramosová, která byla také transsexuálkou," uvedli mluvčí kampaně za lidská práva.

Francheska Alvaradová se zděsila, když uviděla vzkazy na zdi sociálního profilu její sestry. „Byla jsem v naprostém šoku a nevíře. Moje sestra byla skvělý člověk. Nikdy se netoulala po ulicích. Byla prostě jen sama sebou,“ řeka žena CBS.

Prosím, zjistěte, kdo zabil mou sestru

Zdrcená Francheska už požádala policii v Portoriku, aby smrt její sestry a další transsexuálky pořádně vyšetřila. Před jejich smrtí se totiž objevilo na Snapchatu video, jak obě ženy leží záhadně na posteli. Stalo se tak jen pár hodin před jejich smrtí.

„Serena a Layla měly stejně jako my všichni rodiny, sny, naděje a nezasloužily si, co je potkalo,“ prohlásila mluvčí kampaně za lidská práva Tori Cooperová. Policie se již smrtí žen začala zabývat. Podle ní jde o velmi komplikovaný případ.

Vražd transsexuálek přibývá