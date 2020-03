Rodina Kuciakových je snad prokletá! Poté, co byl na začátku roku 2018 zastřelen investigativní žurnalista Ján Kuciak (†27) se svou snoubenkou Martinou Kušnírovou (†27) ve slovenské obci Mača, potkalo násilí i jeho bratra Jozefa. Toho napadla skupina neznámých mužů.

„V sobotu jsme byli navštívit kamaráda s rodinou a cestou domů jsme se zastavili pro cigarety v malém pohostinství. Vystoupil kamarád a my dva zbylí jsme zůstali v autě. Když se vrátil, řekl, že barmanka už měla zavřenou kasu a že máme ještě po cestě mnoho pump, kde můžeme zastavit. Vtom přímo k autu, ve kterém jsme seděli, přišel útočník a udeřil kamaráda do tváře, přičemž mu roztrhl obočí, které začalo prudce krvácet. Dokonce ne toho, který byl v pohostinství, ale jiného,“ začal své vyprávění na facebooku napadený Jozef Kuciak.

Útočník vytáhl zbraň!

„Situaci na chvíli zachránil neznámý muž, který útočníka odtáhl. Zraněný kamarád v doprovodu druhého kamaráda zašel za barmankou, aby poprosil o kapesník na zastavení prudkého krvácení. Přes pult na ně opět vyletěl útočník. To už se chlapi útočníkovi bránili. Útočník dokonce vytáhl zbraň. Pro uklidnění situace jsem z auta vystoupil i já a dohadovali jsme se, zda jdeme volat policii. Báli jsme se. Protože zraněný kamarád nechtěl nikomu dělat problémy, nastoupili jsme do auta a rozhodli se pokračovat domů,“ uvedl dále.

Z auta vyběhla přesila

„Po asi 3 minutách cesty nás zablokovalo jedno auto a druhé zastavilo těsně za námi. Poslední, co si pamatuji, byly kopance a údery do auta, ze kterého nás vytáhli a dobili. Potom už jenom záblesky, policie, záchranka a nemocnice. V neděli jsem byl na policii podat trestní oznámení a policie začala s vyšetřováním. Tajně jsem doufal, že se v průběhu týdne ozve alespoň některý z útočníků, omluví se a činu bude litovat. Namísto toho útočník z pohostinství podal trestní oznámení na chlapy, kteří se bránili jeho útoku a byli vystaveni i vyhrožování zbraní,“ pokračoval Kuciak.

Měly s nimi být i děti

„Prosím, jestli máte nějaké informace o útoku a útočnících, kontaktujte policii, nebojte se. Vím, možná je to váš známý, možná je to váš soused, anebo se jako rodina znáte, ale nikdy nevíte, kdy se obětí stane někdo z vašich blízkých. Běhá mi mráz po zádech, když si představím, že by s námi na návštěvu přišly i děti kamarádů, jak bylo původně plánováno. Zároveň chci z celého srdce poděkovat tomu, kdo zavolal policejní hlídku, policejní hlídce za rychlý příjezd, kterým zabránila pokračování útoku, záchrance, lékařům a sestrám v nemocnici,“ dodal napadený Slovák.

Napadení s vraždou Kuciaka nejspíš nesouvisí

Jozef si myslí, že napadení nemá nejspíš s vraždou jeho bratra nic společného. „Útok zřejmě s Jankem nesouvisel,“ stojí v jeho příspěvku na sociální síti. K vraždě Jána Kuciaka došlo 21. únoru 2018 v obci Velká Mača nedaleko Trnavy, kde spolu snoubenci žili. Oba byli zastřeleni. K vraždě se přiznal jeden z obviněných Miroslav Marček. Obviněn je z ní i kontroverzní slovenský podnikatel Marian Kočner (56). Ten je momentálně umístěn ve vazbě a hrozí mu až doživotí.