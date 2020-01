Judita, které bylo v době činu teprve 16 let, měla podle prokuratury loni v květnu ubodat Tomáše a tvrdit, že ohavný čin spáchal falešný odpočtář elektřiny. Obžalovaná, která oslavila narozeniny ve vazební věznici, trvá na své nevině. Za Juditou stojí i její rodina, která byla u soudu přítomná i první den projednávání případu.

Rodina Judity věří, že je nevinná

„Judita neříká žádnou verzi. Ani obhájcovu, ani prokurátorovu. Říká jen pravdu, a to, že je nevinná. My jí věříme," uvedli příbuzní podle webu Pluska.sk. Na zamotaném případu pracuje i tým českých detektivů, který na facebookoové stránce hledal nové svědky.

„Přátelé Judity, děkujeme vám za vaše podněty a informace. Nyní je ověřujeme. Pro ostatní, kteří se ještě nerozhodli... chápeme vaše obavy, ale zkuste najít odvahu na diskrétní rozhovor. Napište nám, nebo zavolejte. Můžeme se kdykoliv setkat,“ uvedli na sociální síti. Smrt Tomáše však zlehčovat nechtějí.

Smrt Tomáše detektivové nezlehčují

„Tato stránka není o tom, aby zlehčovala smrt Tomáše. To, co se stalo, je obrovská tragédie pro všechny. Ptáte se často, PROČ je tu tato stránka? Rodina Judity si najala soukromé vyšetřovatele, ne proto, že by nedůvěřovala policii, ale proto, že důvěřuje svojí dceři. Stejně jako každý z Vás důvěřujete svému dítěti. Dejte nám proto čas udělat maximum pro nalezení pravdy...," dodali na facebooku.

Že detektivy z České republiky najala rodina obžalované, potvrdil webu sám otec Judity. „Ano, vím o této stránce a mohu potvrdit, že detektivové pracují na náš podnět. Víc se však k věci nebudu vyjadřovat,“ prozradil táta Judity. Redaktoři portálu se proto zeptali detektivů, co při vyšetřování zjistili.

Čtyři zásadní nesrovnalosti