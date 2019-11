Truchlící neodradilo ani chladné a sychravé počasí. Dát poslední sbohem fotbalovému obránci bylo pro jeho bližní důležité. Adriána přišli uctít i jeho spoluhráči z Rožumberka, za který hrál. Dorazili i bývalý spoluhráči z Trenčína, za který hrál v minulosti. Hřbitov byl zaplněn mladými lidmi, kteří ho znali.

Proč si sáhl na život?

Všichni se hlavně ptali, proč musel zemřít. „Adrián byl pozitivně naladěný mladík a ve fotbalu toho mohl dosáhnout hodně. Stále se mi nechce věřit, že už tu není,“ řekla slovenskému webu Sport 24 jedna z truchlících. Své chování měl fotbalista změnit poté, co se vrátil z nedávného reprezentačního srazu. Brutální vražda modelky Violy (†34): Snažila se uniknout náboženské skupině!

„Našla jsem ho ještě v pátek sedět ve škole na lavičce. Ptala jsem se ho, zda je všechno v pořádku. Řekl, že za chvíli to všichni pochopíme. Tehdy ještě nikdo nemohl tušit, o čem mluví,“ uvedla jedna z jeho kamarádek. Život si měl Adrián údajně vzít kvůli ponižující šikaně.

Byl to dravý hráč, říká trenér

„Je to strašná tragédie. Je mi to hrozně líto, protože je to nepochopitelné, co se stalo. Talent tam byl obrovský. Takových typů, jako byl on, je už na fotbalových trávnících hrozně málo. Bojovný, dravý, rychlý, dynamický, odolný vůči různým situacím,“ řekl na jeho adresu trenér Ján Haspra. Andreas (17) z autobusu smrti promluvil o okamžicích hrůzy. Malý Štefan (8) viděl hodně krve