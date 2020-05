Policie v souvislosti s případem Louise Smithové zatkla manželský pár Shanea a Chazlynn Jayne Maysovy (oba 29). Žena je sestřenicí Louise. Pro anglický web The Sun promluvila sestra zatčeného muže Shanea Cassie Rawlinsonová.

Sestra zatčeného: Dívce pomáhal

„On by pomohl komukoliv. Neudělal nic špatného. Vzal ji k sobě, protože je takto hodný. Nemyslím si, že je to poprvé, co u nich zůstala. Shane je láskyplný a pomáhá všem. Oba jsou milí lidé a vždy pomáhají těm, kteří to potřebují," řekla Cassie.

„Myslím si, že je policie zatkla, protože je to její práce. Zatknout toho, u koho žila, aby viděla, co k tomu mají říci. Oni byli ti, kteří se o dívku starali a nahlásili její zmizení a kontaktovali její matku. To oni žádali o pomoc na sociálních médiích,“ dodala.

Viděl soused únosce?