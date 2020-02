K šílené tragédii došlo ve škole v indickém Mirzapuru. Teprve tříleté děťátko, které se dostalo do kuchyně, spadlo do velkého hrnce s kari, které připravoval kuchař. Ten si dítěte nevšiml včas, protože měl zrovna sluchátka na uších a poslouchal hudbu.

Svědkem děsivého incidentu se stal bratříček dívenky. Jakmile spatřil, co se stalo, začal křičet o pomoc. Otec dívenky podle Daily Mailu vypověděl, že si kuchař jeho dcery nevšiml včas, protože měl sluchátka na uších.

Dívka podlehla popáleninám

Holčičce přispěchali na pomoc učitelé. Dítě bylo převezeno do nemocnice. Zdravotníci však již nemohli pro popálenou dívku nic udělat. Po hospitalizaci zemřela. Policie začala s vyšetřováním fatálního neštěstí. Záhadná smrt chlapce (†2): Zemřel v péči chůvy, policie si neví rady

„O záležitosti již vím. Do vyšetřování se pustím poté, co dostanu zprávu od důstojníka. Potřebné úkony budou vykonány,“ prohlásil podle webu policejní vyšetřovatel.

Stejně zemřel i chlapec