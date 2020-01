Dagmar Kompanová přišla 20. listopadu 2017 do dolnokubínské nemocnice se synkem, který měl velké problémy s vyprazdňováním. O dva dny později ze zařízení odešla s dítětem, které zvracelo, informoval portál Plus 7 dní. Nebyla to první Jakoubkova hospitalizace, problémy se střevy měl již v minulosti. Proč tomu tak je, však lékaři nezjišťovali a rovnou chlapci naordinovali 5 klystýrů. Policistu Ivana zabila před Vánoci rakovina: Pomozte vdově se synem, vyzvali kolegové

Když bylo Jakoubkovi nejhůř, poslali ho do nemocnice v Martinu. Jenže ani tam dítěti nepomohli. Sotva sanitka s maminkou a Kubíkem přijela, nenapadlo lékaře nic lepšího než dát dítěti další klystýr. Při jeho podávání chlapeček zemřel Dáše přímo v náručí. Zoufalá matka nechápala, jak se to mohlo vše stát. Přišla, aby jejímu synovi pomohli, a najednou oplakávala jeho smrt. Na zácpu se přece jen tak neumírá.

Druhá kontrola

Případ dostal do rukou Úřad na dohled nad zdravotní péčí (ÚDZS). Když si Dagmar přečetla závěr jeho martinské pobočky ÚDZS, nestačila se divit. Všichni zdravotníci podle něj dělali, co měli. Proč miminko zemřelo? Prý se to občas stane. Maminku to však nepřesvědčilo. Naopak byla odhodlaná se dopátrat pravdy za každou cenu. Pohřeb Lukáše (†18), kterého ve škole zasáhla elektřina: Rodiče plakali nad jeho rakví

Vůči rozhodnutí se odvolala a následně ředitel ÚDZS podepsal nové vyšetřování. Tentokrát postup lékařů posuzovala pobočka v Košicích. „Stav pacienta nebyl vyhodnocen správně, diagnóza nebyla stanovená včas, v důsledku čeho nebyl zvolený správný léčebný postup a pacient nebyl včas konzultovaný a přeložený na vyšší specializované pracoviště dětské chirurgie,“ konstatovalo šest odborníků.

Maminku dostatečně neinformovali

Úředníci našli i „nedostatky ve vedení zdravotní dokumentace jako například absenci písemných údajů o vitálních parametrech, dodatečné dopisování údajů,“ které zjistili během převozu z nemocnice v Dolním Kubíně do Martina. „Zjištěny byly i nedostatky při informování zákonného zástupce nezletilého pacienta a při vedení zdravotní dokumentace (absence záznamů a informovaných souhlasů),“ stálo ve zprávě. Bratranci David (†11) a Milan (†13) vypili chemikálii: Otrávili se a zemřeli

Lékařky z Dolního Kubína přitom nařkly matku z toho, že je křivě obviňuje. Dva roky bojovala Dáša za to, aby pravda vyšla najevo. Když dostala protokoly z kontroly, nejdřív se hněvala, pak přišel pláč. „Je to zlý sen. Stále nerozumím, jak mohli lékaři tak laxně a neodborně postupovat. Proč studovali? Přišli jsme pro pomoc se zácpou a převáželi nás s otokem mozku,“ říká Dáša. Zdrcená žena má další otázky.

Odpovědi, které chybí

„Neskutečně hodně otázek, na které nejsou odpovědi, protože personál nemocnici si myslí, že je nedotknutelný. Nemají ani kousek úcty, etiky, empatie, aby se se mnou setkali,“ zlobí se Dagmar. Lékaři z Dolního Kubína i Martinu na dotaz redakce slovenského portálu, odpověděli, že se závěry rozhodně nesouhlasí a že nijak nepochybili. Udělala tedy chybu komise ÚDZS z Martinu, nebo Košic? Brutální smrt Violy (†34): Chtěla napsat skandální knihu o církvi, z jejíchž spárů se snažila dostat

Odpověď z ústředí ÚDZS zní vágně. „Vylučujeme jakoukoliv pochybnost o nezaujatosti a nestrannosti,“ ubezpečila mluvčí úřadu Radoslava Muchová. Nemocnicím nyní hrozí pokuta maximálně ve výši v přepočtu 250 tisíc korun. Lékaři se v takovém případě postihu bát nemusí. Dagmar neskrývá rozhořčení nad tím, že za smrt jejího dítěte vlastně není nikdo oficiálně zodpovědný.

Boj Dáši nekončí