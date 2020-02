Proč spustil střelec jedoucí v stříbrném sedanu na restauraci palbu, není jasné. Policie po něm stále pátrá a doufá, že jí svědci pomohou k jeho dopadení. Annie však rozhodně nebyla jeho cílem. Zasáhl ji zbloudilý projektil, když jela kolem v autobusu.

Dítě zachránil císařský řez

Annie s vážnými zraněními převezli do nemocnice. Zachránit se ji nepodařilo. Doktoři však pomocí císařského řezu přivedli na svět zdravé miminko. Sice se narodilo předčasně v 26. týdnu těhotenství, ale jinak je podle televize Fox 6 zdravé. Alena Zs. jako Mata Hari: Co má Kočnerova údajná volavka společného s nejslavnější špionkou?

Je to chlapec. Nemocnice však o jeho stavu odmítá sdělit další informace. „Nejdříve jsem tomu nemohl uvěřit. Můj bratranec mi volal a řekl, že musíme jet do Milwaukee. Zeptal jsem se proč, a on mi odpověděl, že moje dcera zemřela,“ prohlásil zdrceně otec Annie James.

Sestřenice: Byla to správná máma