„Jakožto hráč airsoftu vám musím říct, že to je šíleně stupidní nápad a bezva způsob, jak tyto formy zábavy nechat zakázat. Jsem opravdu nadšen. Inteligence pořadatele evidentně nižší než průměrný věk zúčastněných. Nehledě na porušení zákona,“ uvedl na facebooku Petr.

Nejsmutnější Den matek: Ty ku*vy mi zavraždily dítě! Dominika plakala nad ztrátou syna Sebastiánka (†3)

„Dobrý úlet toto... Kdo z té firmy nemá mozek a organizoval tuto blbost?“ tázal se Jan na sociální síti. „Tak mít u sebe zbraň a někdo na mě zamířit?!“ vyjádřil se rázně Tomáš. Na to správce facebookové stránky Lasergame Ústí, která za reklamou stojí, reagoval následovně.

Zastřelíš malé dítě?

„Tak zastřelíš malé dítě s mluvící zbraní a svítící čelenkou na hlavě? To zní rozumně, že jsme blbci!“ napsal. Z incidentu se stala velká kauza, o které se v Ústí nad Labem hojně mluví. Nakonec marketingový manažer Lasergame Ústí přišel s oficiálním vyjádřením pro TN.cz. Máma Jana pláče: Syna (†7) jí přejel manžel na přehlídce

„Byla to čistě propagace a zábava pro ty děti. V centru jsme byli navíc jen chvilku, potom jsme se přesunuli do parku. Ty zbraně jsou hračky, vypadají tak, svítí a mluví. Svítí také čelenky, které ty děti měly na hlavách. Umíte si představit, že by někdo zastřelil dítě se svítící čelenkou a mluvící zbraní, jak lidi v komentářích naznačují? Ty děti na nikoho jiného nemířily, jen na sebe navzájem,“ vysvětlil Jan Pehl.

Policie o incidentu ví