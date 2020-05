„I takto může vypadat Den matek, když vám nějaké k**vy špinavé zavraždí dítě. Když vám nezůstane nic jiného než jen věci, hračky, vzpomínky a můžete jen plakat. To je všechno,“ řekla Dominika v srdceryvném videu, které sdílela na sociální síti. Jeho obsah Slováky zasáhl. Na facebooku ho během pár hodiny sdílelo přes 1600 lidí.

Sdílený smutek

„Pláču s vámi. Je mi to hrozně líto. Držte se, prosím,“ napsal pod video uživatel Jaroslav. „Nenacházím slov, je mi to tak líto,“ dodala Zuzana. „Je mi to tak neskutečně líto, Dominičko moje. Ty víš, že ti velmi dobře rozumím. Nebudu ti psát, že musíme být silné, protože my silné jsme. Ne však proto, že bychom chtěli, ale protože nemáme jinou možnost,“ napsala Jana, která Dominiku zná. Samuel (†7) zemřel v nemocnici. Rodina z jeho smrti viní lékařku

Chlapeček zemřel koncem ledna 2017 kvůli fatální chybě lékařského personálu ve Fakultní nemocnici v Nitře. Potvrdil to i slovenský Úřad pro dohled nad zdravotní péčí. Sebastiánek byl hospitalizován kvůli podezření na cukrovku. Po několika hodinách v nemocnici se ale jeho stav rychle zhoršil. Převezen byl proto do špitálu v Bratislavě.

Směšná pokuta