Samuel (†7) zemřel v nemocnici. Rodina z jeho smrti viní lékařku

Bylo mu teprve sedm let, když ho zastihla smrt. Malý Samuel s metabolickou poruchou dostal teploty a silný kašel. Maminka s ním proto šla k lékařce, která mu předepsala antibiotika a sirup. Jenže druhý den se jeho stav nezlepšoval, a proto ho vzala na pohotovost. Z ní odvezli dítě do nemocnice ve Staré Ľubovni. Tam se ale dítě podle rodiny nedočkalo adekvátní péče. Malý Samko nakonec zemřel.

Ošetřující lékařka řekla příbuzným, že Samuelovi dala paralen, diazepam a infuzi, informoval portál TVnoviny.sk. Uklidnila je, že nemoc prospí. Chlapcova rodina tvrdí, že už první vyšetření odhalilo zvýšenou hladinu amoniaku v krvi. Hoch měl 77 umol/l, normální hodnota je 60 umol/l.

Rodina nebyla s postupem lékařů spokojena

Samkův dědeček říká, že amoniak mu stoupal v důsledku jeho genetické nemoci. Podobnou situaci už v minulosti překonali, když byly dítěti podány infuze glukózy. To se však podle muže v Staré Ľubovni nestalo. Samkova máma nebyla s postupem lékařů vůbec spokojena.

Žádala, aby ho převezli do nemocnice v Popradu ještě ten den. Věřila, že tam bude personál zkušenější. Lékaře prosila, aby ho tam nechali převézt sanitkou, ale oni odmítli. Rodina tak musela podepsat reverz a do Popradu ho na vlastní riziko a náklady převezla sama.

Žadonili o přepravu do Bratislavy

V Nemocnici Poprad dítěti opět udělali všechny testy a vyšetření. Lékařka rodině řekla, že má Samko napuchlý měchýř a amoniak v hodnotě 200 umol/l. V tu dobu už ho přesunuli na jednotku intenzivní péče. Chlapcovi příbuzní žádali, aby ho dopravili do Bratislavy vrtulníkem.

Byli přesvědčení o tom, že tam dostane tu nejlepší péči. Primářka v Popradu je však ubezpečila, že se u nich dočká stejného zacházení. Samkův amoniak nakonec dosáhl hodnoty 465 umol/l. Chlapec zemřel čtyři dny po první hospitalizaci. Rodina dodnes nezná přesnou příčinu smrti.

Slova zdrceného dědy

„Nejsem zedník, neumím zedničinu. Protože neumím zedničinu, tak si zavolám zedníka, který to umí dělat, a zaplatím mu za práci. Tak je to i u lékařů. Když to neumím dělat, nestydím se za to, ale zeptám se jiných, nechám si poradit, posunu případ dál. Oni to neudělali," řekl Samkův děda.

Rodina podala po smrti chlapce trestní oznámení na lékařku Ľubovnické nemocnice. Je přesvědčena, že lékařka pochybila a neudělala vše pro zdraví dítěte. Policie se již případem zabývá. Popradská nemocnice se kvůli vyšetřování nechce k případu vyjadřovat. Podle ředitele Ľubovnické nemocnice Petera Bizovského jde o štvavou kampaň.

Vážná genetická vada

Celý případ nechal prošetřit a nedošlo podle něj k pochybení nemocnice ani lékařů. „Mezi úmrtím dítěte a poskytnutím zdravotní péče v naší nemocnici není žádná příčinná souvislost," prohlásil Bizovský. Podle něj trpěl chlapec vrozenou genetickou metabolickou poruchou. Jejím důsledkem je limitovaná výkonnost organizmu.

„Téměř polovina takových dětí umírá v novorozeneckém věku, asi 25 % se dožívá věku jeden až pět let. To, že se uvedený pacient dožil sedmi let, svědčí o vysoké odbornosti a snaze zdravotníků ve všech zařízeních, kde bylo dítě hospitalizované,“ dodal s tím, že Samův stav byl po prvotní léčbě stabilizovaný. Rodina se však podle něj chovala nemístně.

Ředitel nemocnice: Příbuzní byli agresivní